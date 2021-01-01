  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

العفو الدولية: عهد ترامب كان كارثياً على حقوق الانسان

الخميس 14 يناير 2021 08:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
العفو الدولية: عهد ترامب كان كارثياً على حقوق الانسان



واشنطن/سما/

قال المدير التنفيذي لمنظمة العفو الدولية كينث روث، إن عهد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، كان "كارثيا بالنسبة لحقوق الإنسان".


ولفت روث، في مؤتمر صحفي عقده في جنيف، عرض خلاله التقرير السنوي للمنظمة، إلى أن ترامب كان خلال السنوات الأربع الماضية "غير مبال، بل ومعاد لحقوق الانسان".

واعتبر روث أن انتخاب جو بايدن، يعد فرصة حقيقية لتغيير الصورة، داعيا الرئيس الأمريكي الجديد للتعاون مع القادة الذين يعملون على تعزيز الدفاع عن حقوق الإنسان في العالم".

وفي حين اعتبرت المنظمة أن "قيام ترامب بانتهاك حقوق الإنسان داخل بلده وتشجيع مثل هذا الأمر في الخارج قد أثر سلبا على مصداقية الولايات المتحدة في العالم"، طالبت الإدارة الأمريكية الجديدة بالعمل بكل الوسائل الممكنة لوضع مبدأ احترام حقوق الإنسان في قلب سياسة الولايات المتحدة.

#حقوق الانسان #كينث روث #ترامب #جو بايدن

الأكثر قراءة اليوم

جدول مواعيد مباريات كأس العالم لكرة اليد 2021 مونديال مصر

شاهد .. برنامج انت مين The Masked Singer الحلقة 6 السادسة

رابط مشاهدة مباراة برشلونة وريال سوسيداد بث مباشر "قناة السعودية الرياضية"

قناة عبرية تكشف السبب.. لماذا نقلت إسرائيل 200 جرعة لقاح للسلطة الفلسطينية سرًا؟

وكيل تنمية غزة يكشف آخر مستجدات صرف المنحة القطرية 100 $ في القطاع

مباراة مصر وتشيلي بث مباشر في مونديال كرة اليد 2021 كأس العالم

صورة.. العثور على جثة ضابط "إسرائيلي" مقتولاً في أحراش الخليل

الأخبار الرئيسية

صحيفة : جملة من القرارات لتحسين وضع موظّفي السلطة في قطاع غزة

W7YK5

شاهد: مقطع فيديو يوثق قنص المقاومة للجنود الإسرائيليين شرق خانيونس

معهد إسرائيلي يحرض على مناهج "الأونروا" بالمدراس الفلسطينية

ايلي

ايلي كوهين: تقارب قطر مع السعودية يزيد من فرص التطبيع مع إسرائيل

مجلس النواب الأمريكي يصوت بالموافقة على عزل الرئيس ترامب