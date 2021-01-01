العفو الدولية: عهد ترامب كان كارثياً على حقوق الانسان

واشنطن/سما/

قال المدير التنفيذي لمنظمة العفو الدولية كينث روث، إن عهد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، كان "كارثيا بالنسبة لحقوق الإنسان".



ولفت روث، في مؤتمر صحفي عقده في جنيف، عرض خلاله التقرير السنوي للمنظمة، إلى أن ترامب كان خلال السنوات الأربع الماضية "غير مبال، بل ومعاد لحقوق الانسان".

واعتبر روث أن انتخاب جو بايدن، يعد فرصة حقيقية لتغيير الصورة، داعيا الرئيس الأمريكي الجديد للتعاون مع القادة الذين يعملون على تعزيز الدفاع عن حقوق الإنسان في العالم".

وفي حين اعتبرت المنظمة أن "قيام ترامب بانتهاك حقوق الإنسان داخل بلده وتشجيع مثل هذا الأمر في الخارج قد أثر سلبا على مصداقية الولايات المتحدة في العالم"، طالبت الإدارة الأمريكية الجديدة بالعمل بكل الوسائل الممكنة لوضع مبدأ احترام حقوق الإنسان في قلب سياسة الولايات المتحدة.