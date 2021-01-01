عائلة ضابط إسرائيلي تطالب بالتحقيق في إمكانية قتله لدوافع قومية

القدس المحتلة / سما /

طالبت عائلة الضابط الإسرائيلي آفي هارليف، الذي عثر على جثته أمس الأربعاء، مقتولًا في غابة لاهف ما بين الخليل والنقب، بالتحقيق المعمق في إمكانية تعرضه للقتل على خلفية قومية.

وبحسب يديعوت أحرونوت، فإن الشرطة نفت أن يكون قتل على يد فلسطينيين لأسباب قومية، مرجحةً أن أقدم على الانتحار، إلا أن أفراد أسرته أصروا على التحقيق في ذلك وأنه لم يكن هناك أي سبب يدفعه للانتحار.

ويعمل هارليف طبيبًا في مستشفى برزيلاي بعسقلان، وضابط احتياط، حيث عثر عليه مقتولًا وهو يرتدي الزي العسكري بعد عودته من اجتماع لوحدته العسكرية.