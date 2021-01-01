أبرز عناوين الصحف العبرية

القدس المحتلة/سما/

التظاهرات ضد زيارة نتنياهو للناصرة، وتصويت مجلس النواب الأمريكي لصالح عزل ترمب، القضايا المركزية في المواقع الإخبارية العبرية صباح اليوم الخميس.

يديعوت أحرنوت :

مجلس النواب الأمريكي صوت لصالح عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ومجلس الشيوخ سيقرر.



في الناصرة لا توجد ثقة في وعودات نتنياهو، النصراويون:” يكذب في وجوهنا”.

معطيات حول التطعيم بلقاح كورونا: 10،5% حصلوا على الطعم، وفي تل أبيب 19،8%، وفي بني براك 7%.

جنتس عيّن عميت أيسمن بمنصب القائم بأعمال النائب العام.

القصف الإسرائيلي في سوريا الليلة الماضية استهدف منع انتشار إيراني جديد.

هآرتس:

للمرّة الثانية خلال ولايته، مجلس النواب الأمريكي صوت لصالح عزل ترمب.

للحظة، أصوات المتظاهرين توحدت في الناصرة في رسالة واحدة “نتنياهو للبيت”.

آلاف المدرسين في استطلاع لوزارة التربية والتعليم، الطلبة لن ينجحوا في الدورة الشتوية لامتحانات البجروت.

إن ترأس اتسك شمولك حزب العمل، سيخوص الانتخابات سوياً مع كحول لفان

الرئيس الروسي أمر بتطعيم كافة السكان ضد فيروس كورونا.

معاريف:

للمرّة الثانية خلال ولايته، مجلس النواب الأمريكي يصوت لصالح عزل ترمب.

4975 حالة كورونا مؤكدة بين الإسرائيليين منذ أمس.

سيموترش ينفصل رسمياً عن يمينا، نفتالي بنت :” هو ينافس من أكثر يمينية”.

مدراء المستشفيات الحكومية حذورا من أنهم على حافة الإنهيار.

وفاة جريح أصيب بإطلاق نارفي كفر كناقبل أسبوع.

جهات أمنية إسرائيلية: إطلاق النار على حدود غزة ليس صدفة، حدث حماس على علاقة به.

نتنياهو في الناصرة: “اليوم بداية عهد جديد من الازدهار والاندماج والأمن”

واللا نيوز:

يهدوت هتوراة: إن استطاع جدعون ساعر أخذ السلطة، سندعمه.

اختراق آخر للاتفاق النووي: إيران تطور محروقات تعتمد على اليورانيوم المخصب.

مجندة أصيبت في إطلاق نار في معسكرفي الجنوب، والجيش يفتح تحقيقاً.

بني جنتس قرر تعين المحامي عميت أيسمن قائماً بأعمال النائب العام.

عاد الشتاء: برد وأمطار وعواصف.

إسرائيل اليوم:

رئيس الأركان الإسرائيلي طلب من الجيش تحضير خطة عملياتية للتعامل مع التهديد النووي الإيراني.

تحليل: القصف الإسرائيلي لسوريا، رسالة لبايدن أن لا مجال للحديث عن سوريا.

أمريكا تودع شلدون أدلسون.

الكونغرس صادق على عزل ترمب.

مجندة أصيبت بجروح خطرة في إطلاق نار في معسكر للجيش الإسرائيلي.

هيئة البث الإسرائيلية “كان11”:

بعد التصويت بعزله: ترمب يدعوا أنصاره عدم اللجوء للعنف.

خطة الخروج من الإغلاق، البداية العودة للمدارس بالتزامن مع فتح المحلات التجارية بما فيها المجمعات التجارية.

بعد ثمانية أشهر، حالة الوفاة الأولى بسبب فيروس كورونا في الصين.

الليكود يأمل ب3-5 مقاعد من الوسط العربي في الانتخابات القادمة.