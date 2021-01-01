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444 إسرائيليًا توفوا بسبب كورونا منذ بداية الشهر الجاري

الخميس 14 يناير 2021 07:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
444 إسرائيليًا توفوا بسبب كورونا منذ بداية الشهر الجاري



القدس المحتلة / سما /

ذكرت وزارة الصحة الإسرائيلية، الليلة الماضية، أن 444 إسرائيليًا توفوا منذ بداية الشهر الجاري بعد إصابتهم بفيروس كورونا.

وبحسب الوزارة - كما نقلت عنها القناة العبرية السابعة - فإن 3803 توفوا منذ انتشار فيروس كورونا، مشيرةً إلى أن 49 توفوا أمس.

وبلغ العدد التراكمي للمصابين 517271 من بينهم 77650 حالة نشطة، منهم 1094 بحالة خطيرة، من بينهم 318 بحالة حرجة، و269 على أجهزة التنفس.

وفي سياق متصل، أعلنت الوزارة عن اكتشاف 4 حالات بالطفرة الجديدة لفيروس كورونا المكتشفة في جنوب افريقيا، ما يرفع العدد إلى 8 حالات.

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