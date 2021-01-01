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منظمة الصحة: العام الثاني لجائحة كورونا قد يكون أشد من عامها الأول

الخميس 14 يناير 2021 07:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
منظمة الصحة: العام الثاني لجائحة كورونا قد يكون أشد من عامها الأول



وكالات

ذكرت منظمة الصحة العالمية أن العام الثاني لجائحة فيروس كورونا قد يكون أشد من عامها الأول بالنظر إلى مدى انتشار الفيروس، خاصة في نصف الكرة الشمالي، مع تفشي سلالات منه أكثر عدوى.

وقال مايك رايان المسؤول بالمنظمة بحسب وكالة رويترز "العام الثاني من هذه (الجائحة) قد يكون أشد بالنظر إلى بعض آليات الانتقال (للعدوى)".

وأفادت المنظمة في أحدث بياناتها بشأن الأوبئة والذي أصدرته ليل الثلاثاء بأنه بعد أسبوعين من تسجيل عدد أقل من الحالات، جرى رصد خمسة ملايين حالة جديدة الأسبوع الماضي.

وقالت ماريا كيركوف الرئيسة الفنية لمنظمة الصحة العالمية بشأن كوفيد-19 "بعد العطلة في بعض البلدان، سيزداد الوضع سوءا قبل أن يتحسن".

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