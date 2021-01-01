نتنياهو يأمل في حصد 5 مقاعد من الوسط العربي

القدس المحتلة / سما /

ذكرت قناة ريشت كان العبرية، الليلة الماضية، أن حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو، رفع من سقف التوقعات بإمكانية حصد من 3 إلى 5 مقاعد من الوسط العربي لصالحه في الانتخابات المقبلة المقررة في مارس/ آذار المقبل.

وبحسب القناة، فإن نتنياهو قال في جلسة مغلقة مع مقربين منه إن العرب يريدون أن يشعروا بأنهم ليسوا على خطأ، وأنه لم يكن لدي أي شيء ضدهم.

ويأتي ذلك في ظل زيارة قام بها نتنياهو أمس لمدينة الناصرة، وسط احتجاجات كبيرة للسكان بمشاركة نواب من القائمة العربية المشتركة.

وحاول نتنياهو خلال زيارته مغازلة الوسط العربي بزعم أنه أكثر رئيس وزراء إسرائيلي قدم دعمًا للعرب داخل إسرائيل.