مصرع شاب من باقة الغربية بحادث طرق في تل أبيب

القدس المحتلة/سما/

لقي الشاب عمر عاطف إبراهيم بيادسة (19 عاما)، من مدينة باقة الغربية، مصرعه فجر اليوم الخميس، جراء حادث طرق وقع على شارع "أيلون" في تل أبيب.

وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن جريح جراء حادث طرق وقع على شارع "أيالون" في مساره عند مفرق "هشلوم" في تل أبيب، وعلى الفور هرع طاقم طبي إلى المكان وقام بمحاولات إنعاش الشاب الجريح، إلا أنه تم إقرار وفاته على الفور.

وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الحادث، حيث دلت التحقيقات الأولية أن الحديث يدور عن سائق دراجة نارية من مدينة باقة الغربية، الذي تزحلقت دراجته لأسباب لم تتضح بعد، وسقط على الشارع، وعثر عليه على بعد عشرات الأمتار من دراجته النارية.