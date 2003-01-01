لينكولن أفياتور 2020 بتقنيات عالية تحلق عالياً

واحدة من السيارات الكبيرة من فئة الـ SUV التي يصنفها الكثيرون كفخر الصناعة الأمريكية، والتي تؤمن الحجم الكبير، مستوى الفخامة الفريد، مع الرحابة الكلاسيكية والتي افتقدها الكثيرون في العديد من الموديلات الجديدة والتي تصنف ضمن نفس الفئة الخاصة بلنكولن افياتور.

استطاعت لينكولن أن تدخل المنافسة الشرسة والتي يوصف بها سوق سيارات الـ SUV للسيارات الفاخرة بكل سهولة لما قدمته من تصميم أنيق بتفاصيل جميلة مع مجموعة من الألوان الكلاسيكية والجديدة ذات لمسات لينكولن الفريدة، مع مقصورة داخلية رحبة تتميز بخاماتها الفاخرة والتي تحفظ في طياتها راحة كل الركاب سواء كانوا كبار، أطفال وحتى شباب، مع تكنولوجيا الترفيه التي وضعت بإحكام داخل السيارة لتضمن أن كل من يدخل إلى هذه السيارة يتمنى أن يدخلها يومياً.

أنتج الصانع الأمريكي سيارته افياتور لأول مرة في عام 2003 وكانت تشبه أختها نافيجيتور وكان هذا الجيل الأول منها، أما الجيل الثاني فدخل المنافسة إبتداءاً من عام 2020، بعد توقف دام أكثر من 13 عاماً حتى عامنا الحالي والتي أنتجت فيها لينكولن الجيل الثاني من افياتور الجديدة كلياً بشاسيه جديد تماماً، وظهرت لأول مرة في معرض نيويورك للسيارات وتحديداً في عام 2018، كما أنها تتشارك في قياس قاعدة العجلات مع شقيقتها النافيجيتور حيث أنها الأكثر شهرة على مستوى من يعرفون سيارات هذا الصانع الأمريكي، إلا أن الافياتور لا يعرفها سوى القليل من محبي سيارات الـ SUV الفاخرة كبيرة الحجم.

وَبتصميم خارجي غاية في الأناقة والجمال، مع تفاصيل فريدة على جميع جوانب السيارة، ستأخذ السيارة عينيك حتى وإن لم تكن من محبي السيارات، ولنبدأ من مقدمتها والتي دائماً ما تجذب النظرة الأولى، واجهة كبيرة يتوسط أعلاها شبكة كرومية ضيقة الفتحات يتوسط هذه الشبكة عامة لينكولن الشهيرة، وعلى جانبي أعلى هذه الشبكة تحتوى المقدمة على مصابيح افياتور الأمامية ذات الأطراف الإنسيابية، مع مصابيح إشارة منفصلة تقع تحت المصابيح الأمامية، مع مصد أمامي يحتوي على بعض التفاصيل الصغيرة مع مصابيح ضباب مخفية في بعض لمسات الكروم السفلى للمصد الأمامي، أما على جانبي السيارة فأول ما سيأخذ نظرك هي كلمة "AVIATOR" الكرومية والموجودة في المنطقة الواقعة أعلى خلف الرفارف او الفندرات الأمامية، مع خط تصميمي يبدأ من حيث تنتهي جوانب المصابيح الأمامية وحتى المصابيح الخلفية، مع بعض لمسات الكروم الموجودة أسفل الأبواب مع وبطانات الرفارف أو الفندرات البلاستيكية ذات اللون الأسود والسمك الرفيع والتي تعطي الأناقة ثم القوة حينما تنظر إليها، أما السيارة من الخلف فتتمتع مصابيحها الخلفية بلمسات كلاسيكية حيث أنها متصلة فيما بينها وموجودة أسفل الزجاج الخلفي، مع كلمة "AVIATOR" بين المصابيح وبين الزجاج الخلفي، أما تفاصيل المصابيح الخلفية من الأعلى وحتى الأسفل، فَتتكون من لون أحمر ثم أبيض كريستالي، في المنتصف، ثم ابيض كرومي على الأطراف.

أما المقصورة الداخلية فهي تتمتع بلمسات كلاسيكية شديدة الرقي، الفخامة والأناقة ومع تابلوه منخفض ذو فتحات تكييف قليلة الإرتفاع وكبيرة العرض، مع بطانات أبواب ذات تفاصيل شديدة الدقة مثل السماعات الصغيرة الواقعة بجانب التابلوه، مع تخشيبة موجودة في بطانة الأبواب وَمتماشية مع الموجودة في منتصف أعلى التابلوه، أما في منتصف التابلوه فتجدون شاشة متوسطة الحجم تعمل بِاللمسل وليست مدمجة تصميمياً داخل التابلوه، ولكنها وبمجرد النظر إليها لأول مرة يمكنك التفكير في أنها تم تركيبها أو اضافاتها إلى التابلوه وهذا ما يفضله العديدون من محبي افياتور وحققت لينكولن لهم طلبهم، أما لوحة العدادات فهي عبارة عن شاشة يمكنك تعديلها حسب ما تريد، مع كونسول وسطى عريض جداً ويحتوي على العديد من التفاصيل وَمتصل بشكلٍ كلاسيكي مع منتصف التابلوه.