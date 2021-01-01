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نتنياهو يفتح حساباً شخصياً في "تلغرام"

الأربعاء 13 يناير 2021 09:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يفتح حساباً شخصياً في "تلغرام"



القدس المحتلة/سما/

فتح  رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حسابا رسميا له باللغة الروسية على تطبيق "تلغرام" للتراسل.

وأشار مستشار نتنياهو، دميتري غيندلمان في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية إلى أن تدشين الحساب مرتبط بزيادة إقبال المستخدمين على هذه المنصة.


ومن المقرر أن يستخدم الحساب لتغطية نشاط نتنياهو في منصب رئيس الوزراء الإسرائيلي وزعيم حزب "الليكود".

ويأتي ذلك بعد يوم من إطلاق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حسابا له على التطبيق.

نتنياهو يدشن حسابا على تطبيق

وأشار مؤسس "تلغرام"، رجل الأعمال وخبير تقنية المعلومات الروسي بافيل دوروف إلى قفزة في عدد المستخدمين الجدد للتطبيق في الأيام الأخيرة، وذلك بعد حجب صفحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على كافة المواقع الرائدة للتواصل الاجتماعي، مثل "تويتر" و"فيسبوك".

#نتنياهو #تيليغرام #بافيل دوروف

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