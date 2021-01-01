240 مليون دولار ..صاحب ثروة "بيتكوين" مهدد بفقدانها بسبب نسيانه كلمة المرور

وكالات

وقع مبرمج كمبيوتر أمريكي يمتلك ثروة من عملة البتكوين، تبلغ قيمتها 240 مليون دولار، في مأزق كبير، بعد نسيانه كلمة المرور لفتح المحفظة.

وكان ستيفان توماس، حصل على 7002 عملة بتكوين قبل نحو 10 أعوام، مكافأة له على عمل فيديو يشرح طريقة عمل العملة المشفرة، لكنه خبأها في محفظة رقمية ونسي كيف يفتحها لاحقا، وتبلغ قيمة كل عملة منها 34 ألف دولار، في الوقت الذي كانت تبلغ فيه حين حصوله عليها ما بين 2-6 دولارات للعملة الواحدة.

وقالت صحيفة الغارديان، إن توماس أدخل بالفعل كلمة مرور خاطئة 8 مرات، ولم يتبق أمامه سوى محاولتين، وفي حال أخفق فيهما، سيتم فك تشفير الأقراص الثابتة التي تحتوي على مفاتيحه الخاصة للعملة، وسيفقد الأموال للأبد.

وقال توماس إنه جرب كلمات المرور الثمان الأكثر استخدامًا للوصول إلى محرك الأقراص الثابتة IronKey، ولكن تبين أنها جميعها خاطئة. وسيقوم الجهاز تلقائيًا بتشفير جميع المحتويات بعد التخمين العاشر غير الدقيق.

وقال توماس لصحيفة نيويورك تايمز: "كنت أرقد في سريري وأفكر في الأمر". "ثم سأذهب إلى الكمبيوتر ببعض الإستراتيجيات الجديدة، ولن تنجح، وسأكون يائسًا مرة أخرى".

بعد الإعلان عن محنة توماس، قال أليكس ستاموس، خبير أمن الإنترنت في مرصد ستانفورد للإنترنت، إنه يمكنه كسر كلمة المرور في غضون ستة أشهر إذا منحه توماس نسبة 10٪ من الثروة الرقمية.