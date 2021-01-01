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الخطوط القطرية تعلن استئناف رحلاتها الى مصر

الأربعاء 13 يناير 2021 09:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخطوط القطرية تعلن استئناف رحلاتها الى مصر



الدوحة/سما/

أعلنت شركة "الخطوط الجوية القطرية"، اليوم الأربعاء، أنها ستستأنف رحلاتها إلى مصر اعتبارا من 18 يناير الحالي.

وأوضحت الشركة، في بيان نشرته عبر "تويتر"، أنها ستعيد تسيير الرحلات الجوية إلى مصر لتبدأ بالقاهرة اعتبارا من 18 يناير وتليها الإسكندرية في الـ25 من الشهر ذاته.


وكانت شركة مصر للطيران قالت أمس الثلاثاء إنها تخطط لتشغيل رحلة يوميا إلى الدوحة إضافة رحلة أخرى في حالة زيادة الطلب، بعد إعلان عودة الطيران مع قطر.

وكانت وزارة الطيران المدني المصرية، قد قررت إعادة فتح الأجواء المصرية أمام الطيران القطري اعتبارا من أمس الثلاثاء.

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