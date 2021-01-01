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الكشف عن واحدة من أكثر السيارات تطورا في العالم... فيديو

الأربعاء 13 يناير 2021 08:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكشف عن واحدة من أكثر السيارات تطورا في العالم... فيديو



وكالات

كشفت إحدى شركات السيارات الصينية، عن واحدة من أكثر السيارات تطورا في العالم.

وأعلنت شركة "نيو" "Nio" الصينية، إطلاق سيارتها الجديدة "ET7" التي طورتها لتكون من أكثر السيارات تقدما من الناحية التقنية.


وتأتي السيارة بهيكل انسيابي مميز، متوافق مع أحدث معايير ديناميكية الهواء، إذ يوفر للركاب شعورا مميزا بالراحة والحرية أثناء التنقل بفضل المساحات الزجاجية الكبيرة من الجوانب الأربعة.

وتحتوي السيارة على تقنيات متطورة، تمكن قائدها من التحكم بحركتها عن بعد عبر الهواتف والأجهزة الذكية.

يمكن إعطاء الأوامر للسيارة، عبر الهاتف المحمول، إذ يستطيع صاحبها جعلها تركن ذاتيا أو تتحرك نحو صاحبها في حال كانت مركونة في مكان ما.

وتم تجهيز السيارة بمساعد إلكتروني مميز مزود بشاشة تفاعلية يمكن من خلاله التحكم بالعديد من تقنيات القيادة، والعديد من أنظمة السيارة عبر الأوامر الصوتية، بالإضافة إلى منظومة صوتيات متطورة توزع الأصوات بشكل ممتاز عبر أكثر من 30 مكبرا صوتيا.

تحتوي السيارة الجديدة على شاشة عملاقة تعمل باللمس في منتصف واجهة القيادة تشبه تلك الموجودة في سيارات تسلا، وشاشة إضافية قبالة السائق.

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