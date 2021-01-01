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الخارجية: وفاة و34 إصابة جديدة بفيروس كورونا بصفوف جالياتنا

الأربعاء 13 يناير 2021 07:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية: وفاة و34 إصابة جديدة بفيروس كورونا بصفوف جالياتنا



رام الله /سما/

 أفادت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأربعاء، بتسجيل حالة وفاة، و34 إصابة جديدة بفيروس كورونا بصفوف جالياتنا حول العالم، ما يرفع عدد حالات الوفاة إلى 351، و9183 إصابة.

وأوضحت الخارجية أن سفارتنا لدى البرازيل، سجلت حالة وفاة لرجل الأعمال الفلسطيني علي يعقوب مؤسس الجالية الفلسطينية في مناوس الأمازون، بسبب إصابته بفيروس كورونا، وبذلك يرتفع عدد حالات الوفاة إلى 7، فيما سجلت 80 إصابة سابقة.

وأشارت إلى أن فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الامريكية، سجل 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية، في كل من واشنطن، وميتشغن، ونيوجرسي، ودالاس. ليرتفع عدد الإصابات الى 6236 إصابة، فيما سجلت 111 وفاة سابقة.

كما أفادت سفارة دولة فلسطين لدى تونس، بتسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في السفارة ووضعها الصحي مستقر وفي الحجر المنزلي، وبناء على تعليمات الوزير رياض المالكي تم إغلاق السفارة حتى يوم الاثنين بهدف التعقيم، وسيخضع طاقم السفارة للفحص الطبي، وسيتم الالتزام بالبروتوكول الصحي المعتمد في تونس، وبذلك يرتفع عدد الاصابات في صفوف الجالية إلى 3.

ولفتت سفارة دولة فلسطين لدى ايطاليا، إلى تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا، في صفوف الجالية ليرتفع عدد الإصابات إلى 221 إصابة، فيما سجلت 6 حالات وفاة سابقة.

#الخارجية والمغتربين #فيروس كورونا #الجاليات الفلسطينية

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