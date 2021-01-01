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الصحة العالمية: السلالة المتحوّرة لكورونا وصلت عشرات البلدان

الأربعاء 13 يناير 2021 07:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة العالمية: السلالة المتحوّرة لكورونا وصلت عشرات البلدان



سما /وكالات/

وصلت السلالة المتحوّرة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) التي تم اكتشافها لأول مرة في بريطانيا إلى 50 بلدا، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية التي أوضحت أنه يجب توقُّع ظهور مزيد من سلالات كورونا.

وتم العثور على سلالة مماثلة تم تحديدها في جنوب إفريقيا في 20 بلدا.

وأشارت المنظمة التابعة للأمم المتحدة أيضًا إلى أنّ "نوعًا آخر مثيرًا للقلق" لفيروس كورونا المستجدّ رصد في اليابان قد يؤثر على الاستجابة المناعية ويحتاج إلى مزيد من التحقيق.

وأوضحت المنظمة أنه "كلما زاد انتشار فيروس سارس- كوف-2، زادت فرص تحوّره. المستويات العالية للانتقال تعني أننا يجب أن نتوقع ظهور مزيد من السلالات". وسارس- كوف-2 هو الفيروس الذي يتسبب بوباء كوفيد-19.

وقالت المنظمة إنه منذ إبلاغها لأول مرة في 14 كانون الأول/ ديسمبر، بالسلالة الجديدة، تم العثور على الفيروس المتحور الذي حددته بريطانيا في 50 دولة وإقليما ومنطقة.

أما السلالة التي تم رصدها في جنوب إفريقيا وأُبلغ عنها لأول مرة في 18 كانون الأول/ ديسمبر، فهي موجودة في 20 دولة وإقليما ومنطقة.

وقال التقرير الأسبوعي لمنظمة الصحة العالمية: "من التحقيقات الأولية القائمة في جنوب إفريقيا، من الممكن أن تكون السلالة المتغيرة الجديدة أكثر قابلية للانتقال من السلالات المنتشرة في جنوب إفريقيا سابقًا".

وأضافت المنظمة: "علاوة على ذلك، في حين يبدو أن هذه السلالة الجديدة لا تتسبب بمرض أكثر خطورة فإن الزيادات السريعة الملحوظة في عدد الحالات تعرض الأنظمة الصحية للضغط".

وأشارت المنظمة إلى أن الانتشار الجغرافي للسلالتين الجديدتين تم التقليل من أهميته على الأرجح.

وعقدت منظمة الصحة العالمية اجتماعًا ضم 1750 عالمًا دوليًا، أمس الثلاثاء، لمناقشة الثغرات المعرفية وأولويات البحث للمتغيرات الناشئة.

وصرّحت رئيسة البحث والتطوير في المنظمة، آنا ماريا هيناو ريستريبو، أنّ "هدفنا المشترك هو المضي قدمًا والحصول على آلية عالمية لتحديد ودرس السلالات المتغيرة ذات الأهمية وفهم آثارها على جهود مكافحة المرض".

وقالت المنظمة إنّ "البحث جار لتحديد تأثير المتغيرات الجديدة على انتقال المرض وشدته وكذلك لتحديد أي آثار محتملة على اللقاحات والعلاجات والتشخيص"

#سلالة كورونا الجديدة #فيروس كورونا #منظمة الصحة العالمية

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