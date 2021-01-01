الفنانة جناريتا العرموطي رئيسا فرع المنظمة الدولية للفنون في الاردن

عمان - سما -



اختارت المنظمة الأمريكية الهندية للفنون Worldwide International art acts الفنانة التشكيلية الأردنية جناريتا العرموطي لتكون ممثلة لها ورئيسا لفرع المنظمة في الاردن

صرح السيد جاسميت رئيس المنظمة في بيان صحفي مع بداية العام الجديد : " يسعدنا كثيرًا أن نشارك تعيين محبة السلام من خلال الفن السيدة جاتريتا العرموطي كرئيسة للأعمال الفنية الدولية في الأردن بفضل طاقتها الشابة والإيجابية ، نحن على يقين من أن نرى مساهمة قيمة من جانبها في قضية الأعمال الفنية الدولية في الأردن. نود أيضًا أن نرى حضورًا كبيرًا لها في القمة العالمية للفنون من أجل السلام 2021 دبي.

المنظمة تستعد لترتيب معرض ضخم في دبي هذه السنة باسم world art summit for peace يجمع 6 فنانين من عدة دول في العالم لهم اضافة الى خمس فنانين اخرين سيتم اختيارهم بعد اطلاق مسابقة الفنون ليفوز بعدها الخمس رابحين في الذهاب و المشاركة معهم في معرض دبي .

الفنانة التشكيلية جاناريتا العرموطي فازت مؤخرا بثلاث مسابقات متتالية و منها دولية

و تم اختيارها لتكون الفنانة الوحيدة الممثلة للاردن في معرض Earth الهندي و الامريكي من منظمة Radart و قد تم اختيارها ايضا لتكون في لجنة التحكيم لاختيار افضل خمس اعمال من ضمن 350 مشارك في معرض البلقاء السادس الدولي الذي كان تحت رعاية معالي وزير الثقافة الأردني الدكتور باسم الطويسي و تنظيم جمعية البلقاء و رئيسها الاستاذ نذير العواملة، و تم تكريمها ايضا في منتدى البيت العربي برئاسة الاستاذ صالح جعافرة و الاستاذة ميرنا حتوقة .

كذلك شاركت جناريتا مؤخرا في معارض لبنان و المغرب و اسبانيا و الاردن، و اضافة الى مساهمتها الفاعلة في تنمية مهارات الموهوبين خلال عملها الخاص في دورات تعليم الرسم.