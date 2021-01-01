  1. الرئيسية
  2. فلسطين 48

بالفيديو والصور.. الشرطة الاسرائيلية تعتدي وتعتقل متظاهرين ضد زيارة نتنياهو للناصرة

الأربعاء 13 يناير 2021 05:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالفيديو والصور.. الشرطة الاسرائيلية تعتدي وتعتقل متظاهرين ضد زيارة نتنياهو للناصرة



القدس المحتلة /سما/

اعتدت الشرطة الاسرائيلية على تظاهرة احتجاجية ضد حضور واستقبال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في مدينة الناصرة، بعد ظهر اليوم الأربعاء.

وتشهد الوقفة الاحتجاجية ضد زيارة نتنياهو إلى مدينة الناصرة مناوشات بين المتظاهرين وقوات الشرطة الاسرائيلية التي اعتقلت 10 أشخاص من بين المتظاهرين المحتجين وأحالتهم للتحقيق.

يذكر أنّ المظاهرة تقام قرب مفرق ديانا المحادي لصندوق المرضى "كلاليت"، حيث سيزور نتنياهو مركز التطعيم هناك.

ويتواجد بين المتظاهرين شخصيات سياسية واجتماعية فاعلة، بيتهم أعضاء كنيست عرب عن القائمة المشتركة.

ورفع المتظاهرون شعارات منددة للزيارة، قائلين:"لا يمكن استقبال مجرم ومحرض ضد العرب في الناصرة عاصمة الجماهير العربية والعديد من الشعارات الرافضة للزيارة".

يشار الى أن نتنياهو سيزور مركز التطعيم ضمن جولاته الاخيرة في البلدات العربية، حيث زار مدينة الطيرة ومدينة ام الفحم خلال الاسابيع الأخيرة، كما وسيزور نتنياهو بعد ذلك بلدية الناصرة لعقد مؤتمر صحفي كما جاء من مكتبة.



-=

-==

-===

-----

----

===

==

=

#بنيامين نتنياهو #الناصرة #اعتداءات #تظاهرة ضد نتنياهو

الأكثر قراءة اليوم

جدول مواعيد مباريات كأس العالم لكرة اليد 2021 مونديال مصر

قناة عبرية تكشف السبب.. لماذا نقلت إسرائيل 200 جرعة لقاح للسلطة الفلسطينية سرًا؟

صورة.. العثور على جثة ضابط "إسرائيلي" مقتولاً في أحراش الخليل

نصيحة تيلرسون لبايدن: عليك أن تأمل ألا يفعل الإسرائيليون شيئا استفزازيا!

الاهتمام الاسرائيلي حول المصالحة الخليجية..صفقة تبادل الأسرى بين اسرائيل وحماس

الجيش الإيراني يعرض أكبر سفينة عسكرية في تاريخه ... صور

23 قتيلا جراء العدوان الاسرائيلي على شرق سوريا

الأخبار الرئيسية

الانتخابات

صحيفة اسرائيلية تتساءل: هل تريد إسرائيل حقًا أن يُجري عباس انتخابات؟

1

شاهد: لجنة الانتخابات المركزية تنشر تعديلات قانون الانتخابات

وكيل تنمية غزة يكشف آخر مستجدات صرف المنحة القطرية 100 $ في القطاع

ح

شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع

وزيرة الصحة: تسجيل 30 وفاة و978 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 1670 حالة