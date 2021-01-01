بالفيديو والصور.. الشرطة الاسرائيلية تعتدي وتعتقل متظاهرين ضد زيارة نتنياهو للناصرة

القدس المحتلة /سما/

اعتدت الشرطة الاسرائيلية على تظاهرة احتجاجية ضد حضور واستقبال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في مدينة الناصرة، بعد ظهر اليوم الأربعاء.

وتشهد الوقفة الاحتجاجية ضد زيارة نتنياهو إلى مدينة الناصرة مناوشات بين المتظاهرين وقوات الشرطة الاسرائيلية التي اعتقلت 10 أشخاص من بين المتظاهرين المحتجين وأحالتهم للتحقيق.

يذكر أنّ المظاهرة تقام قرب مفرق ديانا المحادي لصندوق المرضى "كلاليت"، حيث سيزور نتنياهو مركز التطعيم هناك.

ويتواجد بين المتظاهرين شخصيات سياسية واجتماعية فاعلة، بيتهم أعضاء كنيست عرب عن القائمة المشتركة.

ورفع المتظاهرون شعارات منددة للزيارة، قائلين:"لا يمكن استقبال مجرم ومحرض ضد العرب في الناصرة عاصمة الجماهير العربية والعديد من الشعارات الرافضة للزيارة".

يشار الى أن نتنياهو سيزور مركز التطعيم ضمن جولاته الاخيرة في البلدات العربية، حيث زار مدينة الطيرة ومدينة ام الفحم خلال الاسابيع الأخيرة، كما وسيزور نتنياهو بعد ذلك بلدية الناصرة لعقد مؤتمر صحفي كما جاء من مكتبة.

































