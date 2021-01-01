"المقاومة الوطنية" تُثني على التصدي لتوغل آليات الاحتلال شرق خانيونس

غزة /سما/

أثنت كتائب المقاومة الوطنية الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الأربعاء، على عملية استهداف آليات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة شرق خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وأكّدت الكتائب، في بيان لها، على أنّ المقاومة لن تسمح للاحتلال بالاستمرار في اعتداءاته اليومية بحق أبناء الشعب الفلسطيني، خاصة عمليات التوغل اليومية وتجريف أراضي المواطنين.

وختمت بقولها: "لن يرضخ شعبنا لسياسة القتل والترهيب الاسرائيلية، وسيواصل مقاومته بكل أشكالها وأنواعها ضد جنود الاحتلال ومستوطنيه ولجم عدوانه المتواصل".