السماك يكشف آخر تطورات "كورونا" في قطاع غزة.. ويتحدث عن الاسواق وملف شهداء 2014

غزة /سما/

أكّد نائب رئيس اللجنة الحكومية في قطاع غزة، موسى السماك، اليوم الأربعاء، على أنّ الشهر الحالي يُمثل مرحلة حساسة في تحديد منحنى وباء كوورنا.

وقال السماك، خلال تصريحات إذاعية: "لا زلنا نعيش مرحلة خطيرة في قطاع غزة"، لافتاً إلى أنّ قرار عودة طلاب المرحلة الابتدائية،جاء بعد دراسة وتقييم مستمر ووفق الإجراءات الوقائية، كونه لا يشكل خطرًا على تلك الفئة وفق منظمة الصحة العالمية.

وتابع :"على الرغم من فتح الأسواق اليومية، لا يوجد قرار حتى اللحظة بفتح الأسواق الأسبوعية منعاً للازدحام الذي يشكل عاملاً في انتشار الوباء".

وأوضح أنه : "لا يُوجد حتى اللحظة أي قرار رسمي بملف شهداء عام 2014، بسبب الأزمة المالية رغم تقديم وزارة التنمية الاجتماعية مشروعًا للجنة متابعة العمل الحكومي بالقطاع لإنصاف هذه الفئة".