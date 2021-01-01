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السماك يكشف آخر تطورات "كورونا" في قطاع غزة.. ويتحدث عن الاسواق وملف شهداء 2014

الأربعاء 13 يناير 2021 04:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
السماك يكشف آخر تطورات "كورونا" في قطاع غزة.. ويتحدث عن الاسواق وملف شهداء 2014



غزة /سما/

أكّد نائب رئيس اللجنة الحكومية في قطاع غزة، موسى السماك، اليوم الأربعاء، على أنّ الشهر الحالي يُمثل مرحلة حساسة في تحديد منحنى وباء كوورنا.

وقال السماك، خلال تصريحات إذاعية: "لا زلنا نعيش مرحلة خطيرة في قطاع غزة"، لافتاً إلى أنّ قرار عودة طلاب المرحلة الابتدائية،جاء بعد دراسة وتقييم مستمر ووفق  الإجراءات الوقائية، كونه لا يشكل خطرًا على تلك الفئة وفق منظمة الصحة العالمية.

وتابع :"على الرغم من فتح الأسواق اليومية، لا يوجد قرار حتى اللحظة بفتح الأسواق الأسبوعية منعاً للازدحام الذي يشكل عاملاً في انتشار الوباء".

وأوضح أنه : "لا يُوجد حتى اللحظة أي قرار رسمي بملف شهداء عام 2014، بسبب الأزمة المالية رغم تقديم وزارة التنمية الاجتماعية مشروعًا للجنة متابعة العمل الحكومي بالقطاع لإنصاف هذه الفئة".

#غزة #لجنة متابعة العمل الحكومي #قطاع غزة #فيروس كورونا #العودة الى المدارس #الاسواق الفلسطينية

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