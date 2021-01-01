وكيل تنمية غزة يكشف آخر مستجدات صرف المنحة القطرية 100 $ في القطاع

غزة /سما/

تحدث وكيل وزارة التنمية الاجتماعية غازي حمد مساء يوم الأربعاء، عن موعد صرف المنحة القطرية الـ100 دولار.

وأكّد حمد خلال مؤتمر صحفي، على أنّ المنحة مستمرة بشكل دائم؛ لكن حتى اللحظة لا توجد معلومات أن هناك تغيير عليها، مضيفاً "أنه لا موعد محدد لصرف الدفعة الجديدة".

واستعرضت وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة إنجازاتها لعام 2020، موضحة أنها قدمت مساعدات مالية للشرائح المختلفة وصلت إلى 470 مليون شيكل.

وقال حمد إنّ العام الماضي كان عامًا صعبًا ومليئا بالتحديات خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة بغزة، أضيف إليها مواجهة كورونا والتي كانت تحديا كبيرا من نوعه.

وأوضح حمد أن الوزارة استطاعت خلال العام الماضي وضع الخطط اللازمة من أجل مواجهة الحالة الصعبة بغزة وكورونا، "وكانت لدينا خطط على مختلف السيناريوهات في ظل الإغلاق الكامل وفرض منع تجول".

وبيّن أنه خلال عام 2020 استطاعت الوزارة العمل بشكل طبيعي، وتقديم الخدمات اللازمة للمواطنين سواء للفئات الضعيفة أو تلك التي تحتاج إلى تدخل.

وأوضح أن عمل الوزارة لم يكن منفصلا عن باقي مكونات المجتمع، "وهو ما ساعدنا للمضي بتقديم الخدمات، من بينها المؤسسات المحلية والدولية، وكان لنا تنسيق وعمل مشترك مع المجتمع المدني والشركات والاتحادات ورجال الأعمال.

وذكر حمد أن وزارته صرفت مخصصات مالية "شيكات الشؤون" خلال العام الماضي 3 مرات بمعدل 216 مليون شيكل، كما قدمت مساعدات مالية لشهداء وجرحى مسيرات العودة بمعدل 19.5 مليون شيكل.

وأشار حمد إلى صرف6.3 مليون شيكل من خلال مبادرة "عائلة واحدة" التي تصرف للأسر الفقيرة من خلال مستحقات موظفي الحكومة بغزة.

وبيّن أن الوزارة قدمت مساعدات طارئة لأصحاب الأمراض المزمنة- لمن يحتاجون دواء- ومن يحتاجون إيجارات بقيمة 350 ألف شيكل لـ1238 أسرة محتاجة، مٌشيراً إلى أن الوزارة قدمت مساعدات مالية لـ32 أسرة من الغارمين بمبلغ 237 ألف شيكل.

ولفت إلى أن الوزارة تقدم مساعدات مالية لشهداء الواجب الوطني الذين يتعرضون لحوادث وصل عددهم إلى 157 شهيدًا بمعدل 1.6 مليون شيكل.

وأكد حمد أن وزارة التنمية الاجتماعية ترعى الأسر التي لديها 3 توائم فما فوق، وقدمت مساعدات لـ141 أسرة بمعدل 141 ألف شيكل، أما المفصولون من الخدمة العامة لأسباب مختلفة قدمت لهم مساعدات بقيمة 2.08 مليون شيكل.

وعلى صعيد الطرود الغذائية، ذكر حمد أن الوزارة قدمت طرودًا غذائية خلال العام الماضي تصل حوالي 37 ألف شيكل، وطرود صحية وصلت 22842 أسرة بمعدل 1.1 مليون شيكل.

أما بخصوص مساعدات منظمة الغذاء العالمي، أشار إلى أنها تقدم مساعدات غذائية بشكل مستمر لـ23 ألف أسرة، يحصلون على قسائم شرائية بشكل شهري تقدر بـ 69 مليون شيكل.

وأكد حمد أن المؤسسات الدولية بمختلف مسمياتها ساهمت بشكل كبير في دعم الأسر الفقيرة بغزة بمجموع 40 مليون شيكل، منها قسائم شرائية ومشاريع غذائية ومساعدات مالية ومشاريع تمكين اقتصادي.

وعلى صعيد مراكز الحجر الصحي والبيوت المحجورة، أشار إلى أن الوزارة بذلت جهودًا كبيرة خلال العام الماضي، وبلغ عدد من دخلوا مراكز الحجر الصحي البالغ عددها 57 مركزًا منذ مارس وحتى اليوم 26078 مواطنا، قدمنا لهم 8.9 مليون شيكل.

وأوضح أنه بعد انتشار الوباء بغزة تم تقديم المساعدات للأهالي الذين يحجرون في بيوتهم، "وكانت مهمة ثقيلة جدًا، وكان عدد البيوت مرتفع نتيجة لارتفاع الإصابات".

وأضاف "أوصلنا مساعدات لـ 29869 بيتا بمبلغ 4.2مليون شيكل".