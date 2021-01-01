"هنية" يعلن عن مليون شيكل لتمويل صندوق الزواج للرياضيين

غزة /سما/

أعلن عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، انطلاق صندوق الزواج للرياضيين، بمبلغ مبدئي "مليون" شيكل، من خلال اتفاقية تفاهم وشراكة مع شركة "الملتزم" للتأمين والاستثمار، وجرى التوقيع على اتفاقية التفاهم صباح اليوم الأربعاء بين المجلس الأعلى وشركة "الملتزم، في مجمع فلسطين الرياضي بغزة، بحضور أحمد القيشاوي مدير عام شركة "الملتزم"، و المدراء العامون بالمجلس.

وأوضح عبد السلام هنية أن الاتفاقية ستخدم القطاع الرياضي من لاعبين ومدربين وعاملين في المنظومة الرياضية، للمساهمة في مساندة الرياضيين المقبلين على الزواج وتوفير جزء بسيط من الاحتياجات بطريقة ميسرة وبدون فوائد مادية.

وأضاف هنية:" سيتم تقديم مساهمة بقيمة (1500) دولار عبارة عن احتياجات مادية، يتم تسديدها بقسط شهري بقيمة (50) دولار، وبدون أية فوائد مادية"، وتمنى أن تكون هذه الاتفاقية مقدمة للمزيد من البرامج التي تخدم الأندية والرياضيين وفي مجالات أخرى تشمل مشاريع استثمارية، وبرامج التأمين.

وشكر هنية مجلس إدارة شركة "الملتزم" ممثلة برئيس مجلس إدارتها جابر عياش، وأحمد القيشاوي المدير العام، على جهودهم في إنجاح هذه الاتفاقية وتقديم خدمة جديدة للقطاع الرياضي.

بدوره أشاد أحمد القيشاوي مدير عام شركة "الملتزم" بما يقدمه المجلس الأعلى من برامج متنوعة لخدمة النشاط الرياضي وعلى صعيد تطوير البنية التحتية، وأكد أن شراكة "الملتزم" في صندوق الزواج يمثل مسئولية اجتماعية ودوراً وطنيا للشركة تحرص على تنفيذه لخدمة الشباب والمجتمع بشكل عام، وقال القيشاوي:" المجتمع الفلسطيني يعيش ظروفاً اقتصادية صعبة، وزادت جائحة "كورونا" هذه المصاعب، ونحن نحاول من خلال الصندوق والبرامج الأخرى التي نقدمها أن نوفر مساهمة بسيطة في دعم الشباب والرياضيين للتخفيف من هذه الأعباء".

يذكر أن تفاصيل الاستفادة من برنامج صندوق الزواج للرياضيين سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القادمة، للتعريف بآلية عمل الصندوق وطريقة التقدم والاستفادة منه.