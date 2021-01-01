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350 وفاة وأكثر من 9 الاف إصابة بكورونا في صفوف الجاليات الفلسطينية

الأربعاء 13 يناير 2021 03:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
350 وفاة وأكثر من 9 الاف إصابة بكورونا في صفوف الجاليات الفلسطينية



رام الله /سما/

 أعلن مستشار وزير الخارجية أحمد الديك ارتفاع عدد حالات الوفاة في صفوف الجالية الفلسطينية في اميركا بعد تسجيل إصابتين جديتين، فيما وصل إجمالي عدد حالات الوفاة في صفوف الجاليات بالعالم إلى 350 وفاة، بينما وصل عدد الإصابات لـ 9 الاف و149 إصابة.

وحول إجراءات السفر والرحلات، أعلن الديك أن المنصات الإلكترونية لوزارة الخارجية هي المفتاح الوحيد للسفر وانه لا تغيير حتى اللحظة على هذه الإجراءات وآلية السفر المتبعة مشيرا إلى أن التنسيق جاري ما بين الخارجيتين الأردنية والفلسطينية حول ذلك.

وأهاب الديك في حديث لإذاعة صوت فلسطين الرسمية اليوم الأربعاء، بالمواطنين عدم شراء التذاكر قبل الحصول على المواصفات اللازمة المعلن عنها وقبل الإعلان عن موعد الرحلات منوهاً إلى انه تم الحصول على موافقات من الخارجية الأردنية بالسماح للسفر في الفترة من 14- 21 من الشهر الجاري، مبيناً أن فريق العمل المختص بالوزارة يتابع هذه القضية بجهود عالية لتوفير افضل الخدمات والتسهيلات لسفر الطلاب أو رجال الأعمال.

#الخارجية والمغتربين #فيروس كورونا #الجاليات الفلسطينية

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