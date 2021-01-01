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الحسيني: سلطات الاحتلال تقوم بعميلة عبث بالأثار والمقتنيات التاريخية في القدس

الأربعاء 13 يناير 2021 03:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحسيني: سلطات الاحتلال تقوم بعميلة عبث بالأثار والمقتنيات التاريخية في القدس



رام الله /سما/

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رئيس دائرة شؤون القدس فيها عدنان الحسيني، اليوم الأربعاء، إن الحفريات التي تقوم بها سلطات الاحتلال في منطقة حائط البراق جاءت على حساب القيمة الأثرية لتلك المنطقة هي عملية عبث بالأثار والمقتنيات التاريخية.

وأضاف الحسيني في حديث لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، إن هذه الحفريات المنتشرة في كل مكان بالقدس هدفها غسل العقول وتغيير ملامح المدينة وضمن الخطط الاحتلالية لجلب عشرة ملايين سائح في العام، محذراً من أن القضية سياسية بامتياز وتهدف لتزوير الرواية والتاريخ والحقائق.

#تنفيذية المنظمة #عدنان الحسيني #حائط البراق #المسجد الاقصى

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