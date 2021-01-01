  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اللجنة الوبائية تجتمع اليوم لإصدار توصياتها حول الإجراءات المقبلة لمواجهة كورونا

الأربعاء 13 يناير 2021 03:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
اللجنة الوبائية تجتمع اليوم لإصدار توصياتها حول الإجراءات المقبلة لمواجهة كورونا



رام الله /سما/

 قال رئيس ديوان وزيرة الصحة د. علي عبد ربه، إن الإجراءات الحكومية التي تم اتخاذها خلال الأسبوعين الماضيين، أدت إلى انحسار أعداد الإصابات وبدأ المنحى الوبائي يبشر بأن فلسطين تسير على الطريق الصحيح.

وأكد عبد ربه في حديث لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، اليوم الأربعاء، ضرورة الأخذ بعين الاعتبار أن هناك انتشاراً مجتمعياً للوباء والفحوصات التي تجرى وهي بمعدل 4 الاف فحص يومي قد لا تعكس الواقع الحقيقي لكن وزارة الصحة تقيم الوضع وفقا للحالات التي تدخل المستشفيات وتحتاج الى العناية المكثفة.

وأشار إلى أن المواطن بدأ يستشعر الخطر الحقيقي لهذا الفيروس لذا يجب الاستمرار في الإجراءات باعتبار اننا في الربع الأخير من هذه الجائحة اذ ان اللقاحات باتت متوفرة وبانتظار وصولها الينا.

وشدد على أن الإجراءات الحكومية أعطت نتائج إيجابية يجب التقيد بها لتفادي الخسارة المزدوجة في القطاعين الصحي والاقتصادي، مؤكداً أن اللجنة الوبائية ستجتمع اليوم لتصدر توصياتها بخصوص الإجراءات المقبلة.

#وزارة الصحة #الاجراءات الاحترازية #فيروس كورونا #فلسطين

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية تكشف السبب.. لماذا نقلت إسرائيل 200 جرعة لقاح للسلطة الفلسطينية سرًا؟

جدول مواعيد مباريات كأس العالم لكرة اليد 2021 مونديال مصر

نصيحة تيلرسون لبايدن: عليك أن تأمل ألا يفعل الإسرائيليون شيئا استفزازيا!

الاهتمام الاسرائيلي حول المصالحة الخليجية..صفقة تبادل الأسرى بين اسرائيل وحماس

صورة.. العثور على جثة ضابط "إسرائيلي" مقتولاً في أحراش الخليل

الجيش الإيراني يعرض أكبر سفينة عسكرية في تاريخه ... صور

23 قتيلا جراء العدوان الاسرائيلي على شرق سوريا

الأخبار الرئيسية

وكيل تنمية غزة يكشف آخر مستجدات صرف المنحة القطرية 100 $ في القطاع

ح

شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع

وزيرة الصحة: تسجيل 30 وفاة و978 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 1670 حالة

صور : اطلاق نار على جيش الاحتلال عند حدود غزة وقصف نقطة للمقاومة

قيادي في فتح: الانتخابات التشريعية لن تجري قبل نهاية أيار المقبل