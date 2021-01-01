اللجنة الوبائية تجتمع اليوم لإصدار توصياتها حول الإجراءات المقبلة لمواجهة كورونا

رام الله /سما/

قال رئيس ديوان وزيرة الصحة د. علي عبد ربه، إن الإجراءات الحكومية التي تم اتخاذها خلال الأسبوعين الماضيين، أدت إلى انحسار أعداد الإصابات وبدأ المنحى الوبائي يبشر بأن فلسطين تسير على الطريق الصحيح.

وأكد عبد ربه في حديث لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، اليوم الأربعاء، ضرورة الأخذ بعين الاعتبار أن هناك انتشاراً مجتمعياً للوباء والفحوصات التي تجرى وهي بمعدل 4 الاف فحص يومي قد لا تعكس الواقع الحقيقي لكن وزارة الصحة تقيم الوضع وفقا للحالات التي تدخل المستشفيات وتحتاج الى العناية المكثفة.

وأشار إلى أن المواطن بدأ يستشعر الخطر الحقيقي لهذا الفيروس لذا يجب الاستمرار في الإجراءات باعتبار اننا في الربع الأخير من هذه الجائحة اذ ان اللقاحات باتت متوفرة وبانتظار وصولها الينا.

وشدد على أن الإجراءات الحكومية أعطت نتائج إيجابية يجب التقيد بها لتفادي الخسارة المزدوجة في القطاعين الصحي والاقتصادي، مؤكداً أن اللجنة الوبائية ستجتمع اليوم لتصدر توصياتها بخصوص الإجراءات المقبلة.