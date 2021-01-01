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وزير العمل: قرار إنشاء جامعة مهنية وتقنية يأتي ضمن خطة الحكومة لتصويب الخلل الحاصل في مخرجات التعليم

الأربعاء 13 يناير 2021 03:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير العمل: قرار إنشاء جامعة مهنية وتقنية يأتي ضمن خطة الحكومة لتصويب الخلل الحاصل في مخرجات التعليم



رام الله /سما/

قال وزير العمل نصري أبو جيش، اليوم الأربعاء، إن إنشاء جامعة حكومية للتعليم المهني والتقني يأتي ضمن خطة الحكومة لتطوير وتعزيز التعليم المهني، وتصويب الخلل الحاصل في مخرجات التعليم ليصبح أكثر مواءمة مع احتياجات سوق العمل وخلق فرص عمل جديدة وتقليص مشكلة البطالة.

وأوضح أبو جيش في حديث لإذاعة صوت فلسطين، أنه تم تعيين رئيس مجلس إدارة الجامعة تحت إشراف دولة رئيس الوزراء، تزامناً مع قرار مجلس الوزراء للبدء باستملاك أراضي لإقامة الجامعة في منطقة مدرسة الصناعة في محافظة نابلس، بحيث سيتم زيادة مساحة المدرسة لتصبح حوالي 100 دونم، تتسع لكافة مرافق الجامعة.

وأضاف أبو جيش، إن الجامعة ستوفر كافة التخصصات المهنية والتقنية من البكالوريوس والدبلوم المهني.

وأشار أبو جيش إلى أن إنشاء جامعة حكومية يأتي ضمن خطة حكومية شاملة تتضمن إنشاء هيئة وطنية توحد كافة الأجسام التي تقدم التعليم والتدريب المهني، مما يعمل على تنظيم وتطوير قطاع التعليم المهني ورفد سوق العمل بالكفاءات.

#وزارة العمل #نصري ابو جيش

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