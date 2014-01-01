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وزير الثقافة: قرار منع عرض فيلم" جنين جنين" تجريم للفن الفلسطيني ولنضال شعبنا

الأربعاء 13 يناير 2021 03:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الثقافة: قرار منع عرض فيلم" جنين جنين" تجريم للفن الفلسطيني ولنضال شعبنا



رام الله /سما/

 اعتبر وزير الثقافة عاطف أبو سيف، اليوم الأربعاء، قرار محكمة الاحتلال منع عرض فيلم "جنين جنين" للمخرج محمد البكري وتغريمه آلاف الشواكل، جزءاً من حملة الاحتلال في محاولة لحرف أنظار العالم عن حقيقة الجرائم بحق أبناء شعبنا والمساس بالرواية الفلسطينية.

وقال أبو سيف في حديث لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، إن القرار تجريم للفن الفلسطيني ولنضال شعبنا وهو جزء من حملة مبرمجة وممنهجة لمواصلة الاحتلال ومستوطنيه بارتكاب جرائم حرب.

وبشأن اختيار وزارة الثقافة للفنان محمد البكري شخصية العام الثقافية للعام 2020، وصف وزير الثقافة هذا الاختيار بمثابة تكريم للدور الكبير للسينما والمسرح الفلسطيني بما يقدمه من حكايات واقعية عن شعبنا وهو اختيار لما نراه كفلسطينيين من دور طليعي وريادي للأدب والفن في مقاومة الاحتلال وتثبيت رواية شعبنا.

#وزارة الثقافة #عاطف ابو سيف #فليم جنين جنين #اسرائيل #الفن الفلسطيني

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