  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

ثقة الجمهور الإسرائيلي في الجيش تضررت

الأربعاء 13 يناير 2021 03:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
ثقة الجمهور الإسرائيلي في الجيش تضررت



القدس المحتلة /سما/

أظهر تقرير أعده المعهد الإسرائيلي للديمقراطية لمعطيات عام 2020، تراجع في مستوى ثقة الجمهور الإسرائيلي في الجيش  الإسرائيلي".

ووجد الاستطلاع ، الذي تم إجراؤه على عينة واسعة من السكان ، أن 81٪ "فقط" من الجمهور يعبرون عن ثقة كبيرة في الجيش الإسرائيلي ، مقارنة بالسنوات السابقة ، حيث كان مستوى الثقة 90٪.

وبحسب هذا التقرير، لا يزال الجيش الإسرائيلي هو المؤسسة الأكثر موثوقية مقارنة بالمحكمة العليا والكنيست والحكومة والشرطة.
 
ووفقاً للتقرير، أحد أسباب ذلك التراجه هو أن الجيش لم يقاتل منذ ما يقرب من سبع سنوات، حرب 2014 في قطاع غزة، والتي انتهت بعد 51 يومًا من القتال بنتائج غير واضحة  - "شعور بالمرارة" ، كما أطلقوا علي ذلك حينها.

#اسرائيل #الجيش الإسرائيلي

الأكثر قراءة اليوم

نصيحة تيلرسون لبايدن: عليك أن تأمل ألا يفعل الإسرائيليون شيئا استفزازيا!

الاهتمام الاسرائيلي حول المصالحة الخليجية..صفقة تبادل الأسرى بين اسرائيل وحماس

صورة.. العثور على جثة ضابط "إسرائيلي" مقتولاً في أحراش الخليل

جدول مواعيد مباريات كأس العالم لكرة اليد 2021 مونديال مصر

الجيش الإيراني يعرض أكبر سفينة عسكرية في تاريخه ... صور

23 قتيلا جراء العدوان الاسرائيلي على شرق سوريا

"اللقاح مقابل الجثث": قتل الأبرياء في غزة.. هذا ما يعلمه المحامي اليهودي “اللامع” لطلابه

الأخبار الرئيسية

وزيرة الصحة: تسجيل 30 وفاة و978 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 1670 حالة

صور : اطلاق نار على جيش الاحتلال عند حدود غزة وقصف نقطة للمقاومة

قيادي في فتح: الانتخابات التشريعية لن تجري قبل نهاية أيار المقبل

قناة عبرية تكشف السبب.. لماذا نقلت إسرائيل 200 جرعة لقاح للسلطة الفلسطينية سرًا؟

جندي

صورة.. العثور على جثة ضابط "إسرائيلي" مقتولاً في أحراش الخليل