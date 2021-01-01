الاتحاد الأوروبي يستعين بطائرات إستطلاع إسرائيلية لحماية حدوده

القدس المحتلة /سما/

أعلنت شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية IAI أنها فازت بمناقصة، جنبًا إلى جنب مع شركة "ايرباص" Airbus، تبلغ قيمتها عشرات الملايين من الدولارات لتأجير طائرتها البحرية بدون طيار لوكالة فرونتكس Frontex، وهي وكالة الحدود وخفر السواحل التابعة للاتحاد الأوروبي.



ووفقاً للشركة الإسرائيلية ستكون شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية وإيرباص مسؤولة عن الخدمة الكاملة للدوريات البحرية ومعدات الطيران والصيانة لمدة أربع سنوات في دول جنوب أوروبا، مع التركيز على مراقبة منطقة البحر الأبيض المتوسط.



حيث يستخدم سلاح البحرية الإسرائيلي هذه الطائرات نفسها في العديد من مهام المراقبة وجمع المعلومات الاستخبارية.



وأوضحت الشركة الإسرائيلية أن المناقصة الحالية، ستوفر شركة إيرباص خدمات الطيران، بما في ذلك الصيانة، كما ستقلع الطائرة من المواقع التي اختارتها وكالة فرونتكس بالتعاون مع الدول المضيفة في جنوب أوروبا.



كذلك ستقدم طائرة هيرون المساعدة في حماية الحدود -مراقبة الحدود لرصد من يتجاوزها وتحديد ما إذا كانوا إرهابيين أو مجرمين أو مهربين.