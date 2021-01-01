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حدث استثنائي وقع على الحدود الشمالية قبل أسبوع

الأربعاء 13 يناير 2021 03:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
حدث استثنائي وقع على الحدود الشمالية قبل أسبوع



القدس المحتلة /سما/

ذكر موقع مكور ريشون أنه تم تسجيل حدث استثنائي  على الحدود الإسرائيلية اللبنانية في نهاية الأسبوع الماضي.
 
ووفقاً للموقع العبري، اشتبهت   مراقبات  الجيش الإسرائيلي  عدد من المشتبه بهم يقتربون من منطقة السياج الحدودي ويلعبون بالسلك الشائك، على الحدود الشمالية مع لبنان.
 
وأوضح الموقع أنه بعد وصول المشتبه بهم إلى السياج وعبثهم في السلك الشائك، نفذت قوات الجيش الإسرائيلي التي قفزت على الفور إلى الموقع "اجراء اعتقال مشتبه به "وتضمن ذلك  إطلاق نار في الهواء، وبعد ذلك ابتعد المشتبه بهم عن المكان وعادوا إلى بيوتهم .
 
يذكر أن  التوترات على الحدود الشمالية مرتفعة نسبيًا منذ عدة أشهر وذلك بعد  اغتيال أحد عناصر حزب الله في سوريا ، وفقًا لمنشورات أجنبية.
 
 كما يتوخى الجيش الإسرائيلي الحذر على الحدود وفي كل حادث صغير يجلب قوات كبيرة ويوجه توجيهات  استثنائية.

#الجيش الإسرائيلي #حدث امني #الحدود اللبنانية #حزب الله

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