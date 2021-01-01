وكالات / سما /

للحب علامات واشارت، وأنت كأم تحبين بالتأكيد أن تعرفي علامات حب طفلك لك، خاصة أن الطفل في المرحلة العمرية المبكرة لا يجيد الكلام، كما أنه حين يتكلم فهو لا يعرف التعبير، ولكن بالطبع هناك علامات لحب طفلك لك، وهي سوف تسعدك لو تعرفت عليها، وحيث تساعدةك المرشدة التربوية غنى راضي على التعرف عليها كالآتي.

عند الرضاعة

علاقة حب مبكرة

سوف تلاحظين أنه ينظر إليك طويلاً، ولا يشيح وجهه عنك.

يربت على صدرك بيده الرقيقة الناعمة.

يمسك بيدك حين يكبر قليلاً وهو يرضع.

عندما يرى وجهك

يبتسم حين يرى وجهك.

يبكي حين يغيب وجهك عنه.

في السن الأكبر فهو يدير وجهه، ويتلفت بحثاً عن وجهك بين الوجه، فمعنى ذلك أنه يحبك، فهذا الوجه الأقرب إليه.

في سنتي المهد

ينتظرك في سريره

يجلس على حافه سريره منتظراً قدومك.

ينظر باتجاه باب غرفته.

يتجه نحوك عندما يخاف أو يغضب.

يرغب في لعبك معه.

يرغب في أن تبقي بجواره عند النوم، ويضمك قبل النوم.

يسكت ويهدأ من البكاء بمجرد أن تضميه.

يبتسم لك في كل مرة تنظرين نحوه، خاصة في وجود الضيوف.

بعد عمر الخامسة

يحب أن تطعميه

يردد لك كلمات الشكر والثناء والتقدير.

يشكر ويمتدح طعامك.

يقول لك أنا أحبك على الدوام.

طرق تعبير طفلك عن حبه لمن حوله

يحب تقديم الهدايا

يحب أن يقدم الهدايا لمعلمة الروضة أو في المدرسة.

يتحدث عمن يحبهم كأبطال الأساطير.

يتعلق بشخص ويطلب مشاركته مثل قراءة القصة معه، أو يحب أن يذهب معه لمشوار أو رحلة.

يتذمر حين لا يتم تحقيق مطلبه، فهو يتوقع أن من يحبهم سوف يسعدون بقضاء وقت معه واسعاده.