وزيرة الصحة: تسجيل 30 وفاة و978 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 1670 حالة

رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الأربعاء، تسجيل 30 حالة وفاة، و978 إصابة جديدة بكورونا و1670 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 90.4% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 8.5%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وتم تسجيل 19 وفاة في الضفة الغربية "الخليل 4، بيت لحم 4، جنين 1، رام الله والبيرة 3، سلفيت 3، طولكرم 1، نابلس 3"، قطاع غزة (9 وفيات)، القدس (وفاتان)، وفق الكيلة.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "ضواحي القدس (28)، قلقيلية (18)، سلفيت (23)، نابلس (56)، جنين (48)، طولكرم (43)، رام الله والبيرة (71)، الخليل (39)، طوباس (5)، بيت لحم (26)، أريحا والأغوار (7)"، قطاع غزة (437)، مدينة القدس (177).

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "قلقيلية (9)، سلفيت (26)، نابلس (221)، جنين (82)، طولكرم (42)، رام الله والبيرة (136)، الخليل (108)، طوباس (37)، أريحا والأغوار (9)"، قطاع غزة (708)، مدينة القدس (292).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 93 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 25 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.