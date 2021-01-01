الاتحاد الدولي يُعرب عن أسفه لاستهداف طائرات الاحتلال ملعب نادي التفاح

رام الله / سما /

أعرب الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، اليوم الأربعاء، عن أسفه الشديد لاستهداف طائرات الاحتلال مقر وملعب نادي التفاح الرياضي أواخر شهر كانون الأول الماضي.

وفي رده على رسالة من الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، حول هذا الاستهداف غير الأخلاقي، عبّر الاتحاد الدولي للعبة عن أسفه وحزنه لما علمه من حجم الأضرار التي لحقت بملعب ومقر نادي وادي التفاح نتيجة هذا الاستهداف، مشيرا إلى أنه ولحسن الحظ لم يتم الإبلاغ عن وفيات أو إصابات.

وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم: "كما هو الحال دائما، هدف "الفيفا" يبقى ألا تكون لعبة كرة القدم الضحية، حتى يتمكن الجميع من الاستمتاع بلعبتنا الجميلة، كونوا على ثقة أننا سنطرح هذا الأمر على الجهات ذات العلاقة لإيجاد الحلول المناسبة لهذه القضايا".

وكانت مرافق نادي التفاح الرياضي وملعبه المعشب قد تعرضت لأضرار جسيمة جراء عمليات القصف التي قامت بها طائرات الاحتلال الاسرائيلي يوم 26 كانون الأول الماضي.