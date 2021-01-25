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رابط.. التعليم العالي تعلن بدء التسجيل للامتحان التطبيقي الشامل

الأربعاء 13 يناير 2021 12:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
رابط.. التعليم العالي تعلن بدء التسجيل للامتحان التطبيقي الشامل



رام الله / سما /

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، بدء التسجيل للامتحان التطبيقي الشامل للدورة الشتوية 2020 - 2021، لخريجي درجة الدبلوم المتوسط في الكليات الجامعية والكليات التقنية وكليات المجتمع المتوسطة.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن آخر موعد للتسجيل هو يوم الاثنين الموافق 25/1/2021، مشيرة إلى أن تعليمات التسجيل وبرنامج الامتحان والتخصصات والمساقات التي سيجري بها متوفرة على موقعها الالكتروني www.mohe.pna.ps ، ونوّهت الوزارة أن على الطلبة مراجعة كلياتهم لإتمام عملية التسجيل.

وأشارت الوزارة لاستمرار إعفاء طلبة القدس والبلدة القديمة في الخليل من رسوم الامتحان، دعما لصمودهم في وجه الاحتلال.

#وزارة التعليم العالي #الامتحان التطبيقي الشامل

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