رابط.. التعليم العالي تعلن بدء التسجيل للامتحان التطبيقي الشامل

رام الله / سما /

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، بدء التسجيل للامتحان التطبيقي الشامل للدورة الشتوية 2020 - 2021، لخريجي درجة الدبلوم المتوسط في الكليات الجامعية والكليات التقنية وكليات المجتمع المتوسطة.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن آخر موعد للتسجيل هو يوم الاثنين الموافق 25/1/2021، مشيرة إلى أن تعليمات التسجيل وبرنامج الامتحان والتخصصات والمساقات التي سيجري بها متوفرة على موقعها الالكتروني www.mohe.pna.ps ، ونوّهت الوزارة أن على الطلبة مراجعة كلياتهم لإتمام عملية التسجيل.

وأشارت الوزارة لاستمرار إعفاء طلبة القدس والبلدة القديمة في الخليل من رسوم الامتحان، دعما لصمودهم في وجه الاحتلال.