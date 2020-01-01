التربية تعلن نتائج امتحان الاجتياز لبرامج تعليم الكبار

رام الله / سما /

أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم الأربعاء، نتائج امتحان الاجتياز لبرامج تعليم الكبار للعام 2020 في المحافظات الشمالية والجنوبية.

وأشارت "التربية" إلى أن عدد المتقدمين لامتحان برنامج محو الأمية (بلغ 317) دارساً/ة نجح منهم (241) بنسبة نجاح عامة (76%)، علماً أن الناجح في هذا البرنامج يُمنح مصدقة تعادل الصف السادس الأساسي؛ تمكنه من الالتحاق ببرنامج التعليم الموازي أو التقدم لامتحان المستوى الذي تنفذه الوزارة، أما الراسب في البرنامج؛ فيمنح شهادة تفيد تحرره من الأمية حسب شروط معينة وضعتها "التربية".

أما امتحان برنامج التعليم الموازي؛ فقد بلغ عدد المتقدمين له (270) دارساً/ة نجح منهم (252) بنسبة نجاح عامة (93.3%)، والناجح في هذا البرنامج يمنح شهادة تعادل الصف التاسع الأساسي تؤهله للالتحاق بالصف العاشر الأساسي إذا كان عمره أقل من 18 عاماً، أو يمكنه التقدم لامتحان الثانوية العامة حسب تعليمات الوزارة، ولا تمنح أي شهادة للراسبين في هذا البرنامج.

وأوضحت "التربية" أنه بإمكان الدارسين مراجعة مديرياتها للحصول على نتائجهم اعتباراً من يوم غد الخميس.