وزير العمل: إنشاء جامعة مهنية وتقنية يهدف لتصويب الخلل في مخرجات التعليم

رام الله / سما /

قال وزير العمل نصري أبو جيش، إن إنشاء جامعة حكومية للتعليم المهني والتقني، يأتي ضمن خطة الحكومة لتطويره، وتصويب الخلل الحاصل في مخرجات التعليم ليصبح أكثر مواءمة مع احتياجات سوق العمل، وخلق فرص عمل جديدة، وتقليص مشكلة البطالة.

وأضاف أبو جيش في حديث إذاعي، اليوم الأربعاء، أنه تم تعيين رئيس ومجلس إدارة الجامعة بإشراف رئيس الوزراء، تزامنا مع قرار مجلس الوزراء للبدء باستملاك أراض لإقامة الجامعة في منطقة مدرسة الصناعة في محافظة نابلس، بحيث سيتم زيادة مساحة المدرسة لتصبح حوالي 100 دونم تتسع لكافة المرافق.

وأضاف ان الجامعة ستوفر كافة التخصصات المهنية والتقنية من البكالوريوس والدبلوم المهني، مشيرا إلى أن إنشاء جامعة حكومية يأتي ضمن خطة حكومية شاملة، تتضمن إنشاء هيئة وطنية توحد كافة الأجسام التي تقدم التعليم والتدريب المهني، ما يعمل على تنظيم وتطوير قطاع التعليم المهني ورفد سوق العمل بالكفاءات.