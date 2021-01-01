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التنمية برام الله: نتابع باهتمام كبير ما تتناقله وسائل التواصل بشأن أحد موظفينا بغزة

الأربعاء 13 يناير 2021 11:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
التنمية برام الله: نتابع باهتمام كبير ما تتناقله وسائل التواصل بشأن أحد موظفينا بغزة



رام الله / سما /

 أكد الوكيل المساعد للمحافظات الجنوبية بوزارة التنمية الاجتماعية أكرم الحافي أن الوزارة تتابع وباهتمام بالغ ما تناقلته بعض وسائل التواصل الاجتماعي من إدعاءات بحق موظفين في الوزارة يقوموا بواجبهم المهني.

وأشار الحافي في تصريح صحفي أننا نتابع الأمر بموضوعية وجدية، وسنقوم بفحص الادعاءات والتدقيق بالبيانات الواردة نظرا لحساسيتها الاجتماعية، وأن المس باحتياجات الفقراء وكرامتهم وأعراضهم وسمعتهم لا نسمح بها، وأن الوزارة وموظفيها ليسوا في موقع الاتهام للرد على هذه الادعاءات، والذي يقع على عاتق صاحب هذه الادعاءات تقديم ما يثبتها بغرض استكمال الفحص والتدقيق.

وأكد الحافي أن الوزارة سوف ترسل لجنة فنية إلى المحافظات الجنوبية بالسرعة الممكنة لاستكمال عملية الفحص والتدقيق بالبيانات والأسماء وسوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية التي تحفظ حق المواطن وكرامته وكذلك التي تحفظ حق موظفيها وسمعتهم

#التنمية الاجتماعية #غزة #رام الله

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