مينو رايولا يعمل على نقل هالاند إلى برشلونة

وكالات / سما /

أصبح النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند، أحدث المرشحين للانتقال إلى برشلونة، في ظل رغبة الفريق الكتالوني في التعاقد مع مهاجم صريح.

ومن المتوقع أن ينتهي المطاف بالمهاجم النرويجي في فريق أكبر من بوروسيا دورتموند، حيث أنه يُعد هدفاً لريال مدريد، لكن ارتباط الأخير بضم مبابي في الصيف المقبل، يجعل صفقة هالاند معقدة من الناحية الاقتصادية.

ويُنهى هالاند عامه الأول ضمن صفوف بوروسيا دورتموند في الأيام القادمة، حيث نجح المهاجم النرويجي على مدار هذه الفترة في تسجيل 35 هدفاً وصناعة 6 أخرى خلال مشاركته في 34 مباراة.

وبحسب القناة الكتالونية الثالثة، فإن إيرلينج هالاند لن يستمر في بوروسيا دورتموند، وسيبذل وكيل أعماله مينو رايولا قصارى جهده من أجل نقله إلى برشلونة، في ظل سعي وكيل الأعمال الإيطالي لإقامة علاقة جيدة مع البارسا.

وأضافت: “رايولا لم يتحدث مع أي مرشح رئاسي للبارسا، لكنه سينتظر لحين معرفة هوية الرئيس الجديد، ووقتها سيقوم وكيل الأعمال الإيطالي بربط خطوط الاتصال مع مسؤولي البارسا”.

وهناك العديد من المرشحين بالفعل في انتخابات برشلونة، جمعوا معلومات عن هالاند، وعلى رأسهم نائب جوسيب ماريا بارتوميو السابق، إميلي روسو.