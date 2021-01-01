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اتحاد الكرة يقرر إعادة لقاء شباب الخليل وهلال القدس

الأربعاء 13 يناير 2021 11:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اتحاد الكرة يقرر إعادة لقاء شباب الخليل وهلال القدس



الضفة المحتلة / سما /

قرر الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم ، إعادة لقاء نادي شباب الخليل وهلال القدس من البداية، بناءً على توصية اللجنة التي تم تشكيلها من قبل الاتحاد لمناقشة اعتراض وشكوى نادي شباب الخليل.

وكانت مباراة الفريقين أقيمت يوم 14 كانون أول/ ديسمبر الماضي، ضمن الجولة التاسعة من دوري المحترفين، حيث انتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي (1-1).

وهذا اللقاء شهد قرارا من حكم اللقاء بإلغاء هدف لشباب الخليل من ركلة جزاء، بعدما اعتبر الحكم أن المهاجم خلدون الحلمان منفذ الركلة، قام بالتمويه قبل التسديد.

وقررت اللجنة بعد دراسة الملف الكامل، إلغاء المباراة على اعتبار أنها غير قانونية، ولا يمكن اعتماد نتيجة المباراة أي كانت.

كما تقرر إعادة اللقاء بين فريقي شباب الخليل وهلال القدس، وإحالة ملف المباراة للجنة المسابقات لتحديد الموعد المناسب لإعادتها.

وأحالت اللجنة ملف طاقم الحكام إلى لجنة الحكام لاتخاذ الإجراء المناسب بحقهم.

وانتهت مرحلة الذهاب من دوري المحترفين، بتواجد نادي شباب الخليل في المركز الثاني برصيد 22 نقطة، بفارق 3 نقاط عن مركز بلاطة المتصدر، بينما يحتل هلال القدس المركز السادس بـ14 نقطة.

#الاتحاد الفلسطيني #هلال القدس #شباب الخليل #دوري المحترفين

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