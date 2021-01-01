صحة غزة: قدمنا الرعاية العلاجية المتكاملة لـ(536) مصابًا بكورونا

غزة / سما /

قال إياد أبو كرش مدير الطب الحرج في الإدارة العامة للمستشفيات بوزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأبعاء، إنه تم التعامل مع (536) حالة كوفيد- 19 داخل أقسام العناية المركزة في مستشفيات الوزارة منذ بداية الجائحة في الخامس والعشرين من آب، حتى نهاية كانون الأول المنصرم.

وأشار أبو كرش في تصريح وزعته الوزارة، إلى أنه تم تقديم الرعاية العلاجية المتكاملة للمصابين وفق أحدث البروتوكولات الحديثة المعمول بها دوليًا، ومن خلال الاستفادة من التجارب العربية المجاورة.

وأكد على نجاعة وسلامة الإجراءات والسياسات التي نفذتها وزارته في التعامل مع الحالات، حيث أن النسبة الكلية للوفيات من إجمالي الإصابات سجلت (1%) منذ بداية الجائحة، وهي الأقل نسبة، مقارنةً بجميع الدول المجاورة والدولية، وكانت نسبة الوفيات من إجمالي الحالات التي دخلت العنايات المركزة (24%) مقابل (76%) تعافوا رغم أنهم كانوا بوضع خطر.

ونوه إلى أن النسبة الأعلى من الوفيات، كانت للمرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة كالضغط والسكر معًا، والتي شكلت (24%) من الوفيات، مشيرًا إلى أن الفيروس يشكل خطرًا أكبر على تلك الفئة تحديدًا، وبعدها المزمنين من أمراض القلب إلى جانب المرضى الذين يعانون من بدانة زائدة.