  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

صحة غزة: قدمنا الرعاية العلاجية المتكاملة لـ(536) مصابًا بكورونا

الأربعاء 13 يناير 2021 10:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صحة غزة: قدمنا الرعاية العلاجية المتكاملة لـ(536) مصابًا بكورونا



غزة / سما /

قال إياد أبو كرش مدير الطب الحرج في الإدارة العامة للمستشفيات بوزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأبعاء، إنه تم التعامل مع (536) حالة كوفيد- 19 داخل أقسام العناية المركزة في مستشفيات الوزارة منذ بداية الجائحة في الخامس والعشرين من آب، حتى نهاية كانون الأول المنصرم.

وأشار أبو كرش في تصريح وزعته الوزارة، إلى أنه تم تقديم الرعاية العلاجية المتكاملة للمصابين وفق أحدث البروتوكولات الحديثة المعمول بها دوليًا، ومن خلال الاستفادة من التجارب العربية المجاورة.

وأكد على نجاعة وسلامة الإجراءات والسياسات التي نفذتها وزارته في التعامل مع الحالات، حيث أن النسبة الكلية للوفيات من إجمالي الإصابات سجلت (1%) منذ بداية الجائحة، وهي الأقل نسبة، مقارنةً بجميع الدول المجاورة والدولية، وكانت نسبة الوفيات من إجمالي الحالات التي دخلت العنايات المركزة (24%) مقابل (76%) تعافوا رغم أنهم كانوا بوضع خطر.

ونوه إلى أن النسبة الأعلى من الوفيات، كانت للمرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة كالضغط والسكر معًا، والتي شكلت (24%) من الوفيات، مشيرًا إلى أن الفيروس يشكل خطرًا أكبر على تلك الفئة تحديدًا، وبعدها المزمنين من أمراض القلب إلى جانب المرضى الذين يعانون من بدانة زائدة.

الأكثر قراءة اليوم

حماس تعلن تجديد المنحة القطرية وموعد زيارة العمادي لغزة

نصيحة تيلرسون لبايدن: عليك أن تأمل ألا يفعل الإسرائيليون شيئا استفزازيا!

ملخص نتيجة مباراة الإمارات والعراق الودية اليوم (شاهد)

23 قتيلا جراء العدوان الاسرائيلي على شرق سوريا

"اللقاح مقابل الجثث": قتل الأبرياء في غزة.. هذا ما يعلمه المحامي اليهودي “اللامع” لطلابه

أبو مرزوق: الأمور ناضحة لإصدار مراسيم الانتخابات..وهناك توجه مع "فتح" لإدارة الحكم بشكل جماعي

احمد يوسف: الانتخابات لن تُنهي الخلافات.. وأرجو أنّ لا يرتفع سقف الإسلاميين لغير التواجد بالتشريعي

الأخبار الرئيسية

قناة عبرية تكشف السبب.. لماذا نقلت إسرائيل 200 جرعة لقاح للسلطة الفلسطينية سرًا؟

جندي

صورة.. العثور على جثة ضابط "إسرائيلي" مقتولاً في أحراش الخليل

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

860x484 (1)

شاهد الصور .. طلاب المرحلة الابتدائية يعودون لمقاعد الدراسة بغزة

قطر

الاهتمام الاسرائيلي حول المصالحة الخليجية..صفقة تبادل الأسرى بين اسرائيل وحماس