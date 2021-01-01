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موعد ومعلق مباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا والقنوات الناقلة .. السوبر الفرنسي 2021

الأربعاء 13 يناير 2021 10:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
موعد ومعلق مباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا والقنوات الناقلة .. السوبر الفرنسي 2021



باريس / سما

أعلنت القنوات الناقلة، عن موعد مباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا في نهائي كأس السوبر الفرنسي اليوم الأربعاء 13 يناير 2021، لافتة إلى إكتمال التشكيل الأساسي لكلا الفريقين.

وقالت إن موعد مباراة مارسيليا وباريس سان جيرمان في السوبر الفرنسي الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والأردن وفلسطين والسودان وليبيا، التاسعة لدى تونس والمغرب والجزائر.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة الحادية عشرة بتوقيت السعودية والعراق وقطر والكويت والبحرين، في حين تكون الثانية عشرة منتصف الليل عند سلطنة عمان ودولة الإمارات.

معلق مباراة السوبر الفرنسي 2021:

وتبث الموقعة المرتقبة بين أبطال فرنسا عبر قنوات بي إن سبورت الرياضية المشفرة (beIN Sports HD 1 - beIN Sports HD 6) بصوت المعلق جواد بدة، إلى جانب قنوات فرنسية.

ويسعى سان جيرمان للثأر من مارسيليا الذي تغلب عليه بهدف دون رد في المباراة الأخيرة التي جمعتهما في مسابقة الدوري الفرنسي، على الرغم من الانتصار العريض له قبلها برباعية نظيفة.

وكان نيمار دا سيلفا قد انتظم في التدريبات الجماعية عقب تعافيه من إصابته، ليتأكد مشاركته في كأس السوبر، فيما تم الإعلان عن إصابة كولين داغبا بفيروس كورونا ويخضع للحجر الصحي.

ويستعد فريق مارسيليا لمواجهات قوية في الدوري بعد السوبر الفرنسي، إذ يواجه نيم أولمبيك ولانس وموناكو ورين ولانس، في حين يلعب باريس مع أنجيه ومونبلييه ولوريان ونيم ونيس.

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