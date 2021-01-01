الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

غزة / سما /

اعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم الاربعاء عن تسجيل 9 وفيات و437 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 708 حالات بعد فحص 2247 عينة في قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وفيما يلي موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة :-

اجراء 2247 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

تسجيل ( 437 ) اصابة جديدة بفيروس كورونا.

تعافي 708 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

9 حالات وفاة جراء الاصابة بفيروس كورونا

اجمالي تراكمي للمصابين 46524 اصابة

اجمالي الحالات النشطة 7323 حالة

اجمالي المتعافين 38739 حالة

اجمالي الوفيات 462 حالة وفاة

اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 197 حالة.

اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 105 حالة.