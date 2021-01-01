  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

الأربعاء 13 يناير 2021 10:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية



غزة / سما /

اعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم الاربعاء عن تسجيل 9 وفيات و437 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 708 حالات بعد فحص 2247 عينة في قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وفيما يلي موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة :-
 
 اجراء 2247 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.
 
  تسجيل ( 437 ) اصابة جديدة بفيروس كورونا.
 
 تعافي 708 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.
 
   9 حالات وفاة جراء الاصابة بفيروس كورونا
 
   اجمالي تراكمي للمصابين 46524 اصابة
 
 اجمالي الحالات النشطة 7323 حالة
 
 اجمالي المتعافين 38739 حالة 
 
اجمالي الوفيات 462 حالة وفاة
 
اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 197 حالة.
 
اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 105 حالة.
#غزة #فيروس كورونا

الأكثر قراءة اليوم

حماس تعلن تجديد المنحة القطرية وموعد زيارة العمادي لغزة

كحيل يكشف تعديلات الرئيس عباس على قانون الانتخابات وهي كالتالي ..

شاهد ..السجن ألف عام لعدنان أوكتار بتهم ارتكاب جرائم جنسية

نصيحة تيلرسون لبايدن: عليك أن تأمل ألا يفعل الإسرائيليون شيئا استفزازيا!

ملخص نتيجة مباراة الإمارات والعراق الودية اليوم (شاهد)

"اللقاح مقابل الجثث": قتل الأبرياء في غزة.. هذا ما يعلمه المحامي اليهودي “اللامع” لطلابه

23 قتيل جراء العدوان الاسرائيلي على شرق سوريا

الأخبار الرئيسية

جندي

صورة.. العثور على جثة ضابط "إسرائيلي" مقتولاً في أحراش الخليل

p

في حادثة خطيرة .. صور : طواقم سلطات الاحتلال تقوم بأخذ قياسات ساحات الأقصى

عول

مجلس النواب الأمريكي يصوت على قرار لعزل ترامب

قطر

الاهتمام الاسرائيلي حول المصالحة الخليجية..صفقة تبادل الأسرى بين اسرائيل وحماس

عدوان

23 قتيل جراء العدوان الاسرائيلي على شرق سوريا