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صورة.. العثور على جثة ضابط "إسرائيلي" مقتولاً في أحراش الخليل

الأربعاء 13 يناير 2021 09:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صورة.. العثور على جثة ضابط "إسرائيلي" مقتولاً في أحراش الخليل



الخليل / سما /

قالت مصادر عبرية، أن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" عثر صباح اليوم الأربعاء 13 يناير 2021 ، على جثة ضابط "إسرائيلي" مقتولاً في أحرش الخليل بالضفة المحتلة.

أفاد موقع "سروجيم" العبري: أن القتيل يدعي د. آفي هرلف وهو ضابط احتياط برتبة مقدم وقد حضر ليلة الأمس اجتماع لوحدة الاحتياط التي ينتمي إليها وقد عثر على جثته وهو مرتديا الزي العسكري.

وكان الضابط عائدًا من اجتماع وحدته الاحتياطية مرتديًا زيه الرسمي، وسط ترجيحات بأنه انتحر.

وفتح جيش الاحتلال تحقيقًا في ظروف الحادثة.

وزوجة الضابط، هي شقيقة العقيد في الجيش الإسرائيلي درور فاينبرغ الذي قتل في عملية الخليل الشهيرة المعروفة باسم "زقاق الموت"، والتي نفذها مسلحون من الجهاد الإسلامي.


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#الإعلام العبري #جثة #ضابط اسرائيلي #الخليل #الجيش الإسرائيلي

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