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الجيش الإيراني يعرض أكبر سفينة عسكرية في تاريخه ... صور

الأربعاء 13 يناير 2021 09:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإيراني يعرض أكبر سفينة عسكرية في تاريخه ... صور



طهران/سما/

عرض الجيش الإيراني أكبر سفينة عسكرية في تاريخ البلاد، والتي من المقرر أن تدخل في صفوف القوات البحرية.

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية "فارس"، أعلن المكتب الإعلامي للقوات البحرية الإيرانية، أنه ستستلم يوم الأربعاء حاملة المروحيات "مكران" وفرقاطة "زره" الصاروخية.

وتمثل سفينة "ماكران" قاعدة عائمة للقوات المسلحة البحرية الإيرانية قادرة على حمل 6 مروحيات وعددا من الزوارق العسكرية ومجموعات من القوات الخاصة البحرية.


​وأشارت الوكالة إلى أن حاملة المروحيات تعتبر أكبر سفينة عسكرية في تاريخ إيران ومن المتوقع دخولها قوام القوات البحرية لتنفيذ مهمات في شمال المحيط الهندي ومضيق باب المندب والبحر الأحمر

ولفت المكتب الإعلامي للقوات البحرية إلى أن السفينتين ستشاركان في تدريبات "اقتدار" الصاروخية التي ستجري في مضيق هرمز، وذلك بعد أن خضعتا لاختبارات ناجحة في المنطقتين البحريتين القريبة والبعيدة.

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