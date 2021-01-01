ماهي تفاصيل إيقاف طيران الإمارات للكابتن التونسي الذي رفض السفر إلى تل أبيب؟

القدس المحتلة / سما /

كشف قائد طائرة تونسي يعمل في شركة طيران الإمارات، عن إيقافه عن العمل عقب رفضه قيادة رحلة متجهة إلى تل أبيب.

وكتب الكابتن منعم صاحب الطابع على صفحته في موقع فيسبوك “تم تجميد نشاطي كقائد طائرة في طيران الإمارات بسبب رفضي المشاركة في رحلة إلى تل أبيب. الله فقط من يرعاني، لست نادما”.

وأكد صاحب الطابع، في تصريحات صحافية أنه تم إيقافه عن العمل في انتظار مثوله أمام لجنة التأديب، مشيرا إلى أنه قام بإغلاق حسابه على موقع فيسبوك، بعد تعرضه للضغوط من قبل الشركة، بسبب التدوينة الأخيرة.

وأشاد عدد كبير من التونسيين بموقفه المناهض للتطبيع، حيث دوّنت النائب عن حركة النهضة، حياة العمري “موقف منبع فخر واعتزاز”.

وتحت عنوان “التطبيع مرة أخرى”، كتب مهدي عبد الجواد، القيادي في حزب تحيا تونس “سيبتهج الكثيرون للخطوة الشجاعة للقبطان التونسي، صحيح لأن ما أتاه دليل حي على منزلة قضية فلسطين في وجدان التونسيين، لكنه عمليا سيقع تحت طائلة تتبعات قد تقود إلى فقدانه عمله”.

وكانت وزارة الخارجية التونسية نفت في وقت سابق ما ذكرته صحيفة “نيويورك تايمز” عن ركوبها قطار التطبيع العربي، عبر توقيع اتفاقية “سلام” مع إسرائيل، مؤكدة تمسكها بحقوق الشعب الفلسطيني.

فيما كشف وزير سابق عن مطالبة إسرائيل لتونس بتعويضات ضخمة تفوق ميزانية البلاد عن أملاك اليهود الذين غادروا البلاد بين عامي 1967 و1973.