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في حادثة خطيرة .. صور : طواقم سلطات الاحتلال تقوم بأخذ قياسات ساحات الأقصى

الأربعاء 13 يناير 2021 09:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
في حادثة خطيرة .. صور : طواقم سلطات الاحتلال تقوم بأخذ قياسات ساحات الأقصى



القدس المحتلة / سما /

اقتحمت طواقم مساحين تابعين لسلطات الاحتلال، صباح اليوم المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من ضباط وأفراد القوات الخاصة والشرطة.

وأوضحت دائرة الأوقاف الإسلامية أن عدة فرق من طواقم المساحين، اقتحموا ساحات الاقصى عند حوالي الساعة السابعة صباحاً، عبر باب المغاربة، وانتشروا في ساحاته، وشرعوا بأعمال قياس فيه بالمعدات الخاصة.

وأضافت دائرة الأوقاف أن طواقم المساحين اقتحموا الأقصى دون اذن منها، ويرفض الضباط اخراجهم من المكان.

ولفتت انها تقوم باتصالات عديدة للمطالبة بإخراجهم الفوري من الأقصى.

وتمنع سلطات الاحتلال أي مواطن من خارج البلدة القديمة من القدس بالدخول إلى المسجد الأقصى بحجة منع كورونا، وتستغل الاغلاق الموجود من أجل تغيير الوقائع على الأرض في المسجد الأقصى.

يشار الى أنها المرة الأولى التي يتجرأ فيها مساحون من بلدية الاحتلال بالقيام بمسح ساحات المسجد الاقصى المبارك وداخل قبة الصخرة.

#الاحتلال #اقتحام #المسجد الاقصى
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