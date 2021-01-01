سلطات الاحتلال تنفذ أعمال مساحة في المسجد الأقصى وقبة الصخرة

القدس المحتلة / سما /

أقدم مساحون إسرائيليون بحماية شرطة الاحتلال، صباح اليوم الأربعاء، على إجراء اعمال مسح وقياسات في باحات المسجد الأقصى وفي صحن قبة الصخرة، وسط حاله من التوتر الشديد ومنع المواطنين من الوصول إلى المسجد بحجة الاغلاق الصحي المتعلق بانتشار فايروس كورونا.

وتمنع سلطات الاحتلال أي مواطن من خارج البلدة القديمة من القدس بالدخول إلى المسجد الأقصى بحجة منع كورونا، وتستغل الاغلاق الموجود من أجل تغيير الوقائع على الأرض في المسجد الأقصى.

يشار الى أنها المرة الأولى التي يتجرأ فيها مساحون من بلدية الاحتلال بالقيام بمسح ساحات المسجد الاقصى المبارك وداخل قبة الصخرة.