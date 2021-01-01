رام الله / سما /

تناولت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس" الصادرة اليوم الأربعاء، في عناوينها الإدانات العربية والدولية لمصادقة حكومة الاحتلال على بناء وحدات استيطانية جديدة ودعوة أوروبا لوقف بناء المستوطنات غير الشرعي.

وأبرزت أيضا، اصدار رئيس دولة فلسطين محمود عباس قرارا بتعيين عيسى أبو شرار رئيسا لمجلس القضاء الأعلى وفريد عقل نائبا له.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

*"الحياة الجديدة":

- الرئيس يصدر قرارا بتعيين أبو شرار رئيسا لمجلس القضاء الأعلى وعقل نائبا له

- تشييع جثمان الشهيد محمد صلاح الدين في حزما

- كحيل: التعديلات التي أقرها الرئيس تهدف لتذليل العقبات أمام العملية الانتخابية

- وفاة وخمس إصابات لعمال في حادث تصادم مع مركبة احتلالية بالأغوار الشمالية

- أوروبا تدعو الى وقف بناء المستوطنات غير الشرعية

- المالكي: جلسة مجلس الأمن المقبلة لبحث القضية الفلسطينية مهمة

- 15 وفاة و815 إصابة بـ"كورونا"

- اللوح يدعو منتدى التعاون العربي الهندي لدعم مبادرة الرئيس لعقد مؤتمر دولي للسلام

- "بتسيلم": إسرائيل دولة فصل عنصري "أبارتهايد"

- الديمقراطيون يسابقون الزمن لمساءلة ترمب ووزير المالية الألماني يدعوه إلى ترك منصبه

- تدهور الوضع الصحي للأسير باسل عجاج المصاب ب"كورونا"

- "فتح" والقيادة تنعيان المناضل يحيى طهبوب

*"الأيام":

- اندلاع مواجهات في بيرزيت وحزما وقباطية والمستوطنون يعتدون على الزيتون في بيت أمر

- قرار رئاسي بتعيين عيسى أبو شرار رئيسا لمجلس القضاء الأعلى وفريد عقل نائبا له

- تعديلات قانون الانتخابات حلت إشكال "التزامن" ورفعت "كوتة" المرأة إلى 26 %

- "بتسيلم": اسرائيل دولة فصل عنصري ونظامها يسعى "لتحقيق وإدامة تفوق يهودي"

- إدانات عربية ودولية لمصادقة حكومة الاحتلال على بناء وحدات استيطانية جديدة

- استشهاد عامل وإصابة خمسة اخرين جراء صدم دورية للاحتلال مركبتهم في الأغوار

- "الوباء": 15 وفاة ورصد 79 إصابة جديدة

- إسرائيل: 61 حالة وفاة و9242 إصابة جديدة بـ"كورونا"

- تدهور الوضع الصحي للأسير باسل عجاج المصاب بفيروس كورونا

- وفاة الملياردير الأميركي أديلسون الداعم الرئيس لترمب وتنياهو

- ترمب: خطابي للمتظاهرين كان مناسبا جدا واجراءات العزل التي تستهدفني "سخيفة جدا"

*"القدس":

- مستوطنون يقتلعون عشرات الأشجار والجيش يهدم منشآة ويعتقل 14 مواطنا

- 15 وفاة و 815 إصابة جديدة بكوروناو 1441 حالة تعاف

- أبو مرزوق: الرئيس جاد في إجراء الانتخابات وبعد إصدار المراسيم سيجري حوار بالقاهرة

- "بتسيلم": إسرائيل دولة فصل عنصري "أبارتهايد"

- 61 وفاة و 9242 إصابة بالوباء في اسرائيل

- استشهاد عامل وإصابة 5 من طوباس

- إحصائية: مليونان و254 ألف نسمة عدد سكان قطاع غزة

- وفاة ملك القمار وناشر "إسرائيل اليوم" شيلدون أدلسون

- ترمب وبنس في جبهة موحدة بمواجهة الديمقراطيين