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سبب وفاة الشاعر مستور العصيمي في السعودية (شاهد)

الأربعاء 13 يناير 2021 09:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سبب وفاة الشاعر مستور العصيمي في السعودية (شاهد)



الرياض / سما

أعلنت وسائل إعلام سعودية، اليوم الأربعاء 14 كانون ثاني 2021، عن وفاة الشاعر الكبير مستور العصيمي، بعد مسيرة طويلة في الشعر والفن خلال السنوات الماضية.

وأكدت وسائل الإعلام وفاة الشاعر مستور العصيمي عن عمر ناهز 92 سنة؛ إثر صراع مع المرض، قائلة إن "أبو تركي أحد أساطير الشعر في المملكة ذهب إلى جوار ربه".

وسطر مستور العصيمي اسمه في سجلات التاريخ، كواحد من أفضل وأبرز شعراء المحاورة ليس فقط في السعودية إنما امتد صداه إلى البلدان الخليجية والدول العربية المهتمة.

وقال محمد بن حوقان المالكي: بفقد مستور العصيمي تفقد ساحة المحاورة ركن من اركانها وشاعر من الطراز الاول وعملاق شعر ومرجله واخلاق، عزائنا لقبيلة عتيبة كآفة وقبيلة العصمة واسرته ومحبيه في منطقة الخليج.

بدوره، كتب فهد الفيصل: يا عامرين البيوت ونازلين البيوت ومزخرفين المداخل بالحجر والرخام ضاعفتوا الجهد لبيوتٍ مافيها ثبوت ونسيتوا الجهد لبيوت البقاء والمقام رحمك الله وغفر لك وأسكنك فسيح جناته.

من جهته، نعى سالم آل سمحان، الراحل مستور العصيمي، قائلا: يا حليل العافيه يا صاحبي و العمر فاني لو تطول وتنقصر دنياك ماتلحق مداها، الله يرحمه ويغفرله انا لله وانا اليه راجعون تعازينا لذويه ومحبيه.

ونشر علوان بن شنان المالكي عبر حسابه بموقع تويتر، مقطع فيديو قصير يستعرض محاورة سابقة بين الشاعر مستور العصيمي ونظيره صياف الحربي أثناء مجلس ضيق.

#فهد العصيمي #وفاة فهد العصيمي #فهد العصيمي في ذمة الله #السعودية #الشاعر مستور العصيمي

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