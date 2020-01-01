الصحة الإسرائيلية: تسجيل 26 وفاة و 9025 اصابة جديدة بالكورونا منذ الأمس

القدس المحتلة/سما/

توفي 26 شخصا متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد في البلاد، فيما سجلت 9025 إصابة جديدة بكورونا، وهو اليوم الثاني الذي يسجل معدل قياسي يتخطى حاجز الـ9 آلاف إصابة، مع استمرار ارتفع مؤشر الإصابة والعدوى ونتائج الفحوصات الموجبة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء.

ويرقد في أقسام كورونا في مستشفيات البلاد 1760 مصابا، بينهم 1043 مصابا بحالة خطيرة إلى جانب 262 تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي.

ومع الارتفاع بالحالات الخطيرة تواصل الوفيات تسجيل معدلات قياسية، حيث توفي، أمس الثلاثاء، 26 شخصا متأثرين بإصابتهم بالفيروس، ليبلغ إجمالي وفيات كورونا منذ الإعلان عن انتشار الفيروس في البلاد منذ آذار/مارس 2020، حوالي 3770 حالة وفاة.

وتظهر بيانات وزارة الصحة أنه منذ بداية الأسبوع الجاري، توفي 99 مصابا بكورونا، ومنذ بداية كانون الثاني/يناير الجاري، توفي 428 مصابا بالفيروس، وللمقارنة توفي 481 مريضا بكورونا في كانون الأول/ ديسمبر الماضي و 313 في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

ومع انتشار الفيروس الذي يسجل معدل قياسي بالإصابات، وذلك رغم الإغلاق الذي دخله أسبوعه الثالث، تواصل وزارة الصحة بالتعاون مع صناديق المرضى عبر محطات الفحص المتنقلة إجراء فحوصات لاكتشاف كورونا، حيث تم، أمس الثلاثاء، أخذ 127 ألف عينة مخبرية، أظهرت النتائج أن 7.2% منها موجبة.

وفي ظل تسجيل معدلات قياسية بالإصابات والوفيات، من المتوقع أن تطلب وزارة الصحة من الحكومة تمديد الإغلاق بأسبوع إضافي، وفي المقابل، تجرى مشاورات بين الجهات المختصة بغية تحديد الآليات والخطة للخروج من الإغلاق وفتح سوق العمل.

وأتضح بأن الخروج من الإغلاق سيكون عبر 3 مراحل، بحيث ستكون الخطوة الأولى انتظام الدراسة والعودة للتعليم الوجاهي، والخطوة الثانية إلغاء التقييدات على الخروج من المنزل والتنقل والسفر، وفي المرحلة الثالث سيتم فتح المطاعم والمقاهي.

وأجرى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مشاورات مع الجهات المسؤولة بكل ما يتعلق بخطة الخروج من الإغلاق وأيضا الجواز الأخضر لمن يتلقى الجرعة الثانية التطعيم ضد فيرو كورونا، علما أن قرابة 2 مليون من مواطني الدولة تلقوا التطعيم، فيما بدأت هذه الأسبوع المرحلة الثانية من التطعيم بعد وصول شحنة إضافية من لقاح "فايزر".

وذكرت وزارة الصحة بأن العوامل التي حددت للخروج من الإغلاق، هي تسجيل ما معدله 1000 إصابة يومية بالفيروس، على أن يكون مؤشر الإصابة والعدوى 1، لكن خلافا للسابق سيؤخذ بعين الاعتبار عدد من تلقوا التطعيم ضد الفيروس، بحيث سيتم فحص م