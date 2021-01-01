الذهب يصعد مع توقف ارتفاع الدولار

وكالات/سما/

ارتفع الذهب اليوم الأربعاء إذ تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، فيما عزز احتمال تقديم تحفيز مالي ضخم في الولايات المتحدة الإقبال على المعدن الأصفر كأداة تحوط من التضخم.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1857.76 دولار للأونصة، بحلول الساعة 05:37 بتوقيت غرينتش، بينما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8 بالمئة إلى 1859.20 دولار للأونصة.

وقال كايل رودا، المحلل لدى "آي جي ماركت" إن "الصورة الكبيرة ما زالت إيجابية للغاية بالنسبة للذهب. في ظل أن العوائد الحقيقية ما زالت منخفضة، وأن الدولار يواصل مساره النزولي مع تقدم العام، يظل الذهب اقتراحا جذابا".

وأضاف: "لكنني لن أفاجأ إذا رأينا بعض الانخفاضات أو اتجاها نزوليا قصير الأمد في الذهب، مع توازن سوق الدولار".

ونزلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات من أعلى مستوى في عشرة أشهر، ودفعت الدولار للانخفاض وخفضت تكلفة الذهب لحائزي بقية العملات.

وتلقى الذهب المزيد من الدعم من خطة للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لضخ "تريليونات" الدولارات في إجراءات لتخفيف التداعيات في الاقتصاد المتضرر من فيروس كورونا. وسيجري الكشف عن الخطة غدا الخميس.

المصدر: رويترز