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الاحتلال يعتقل 6 شبان من قباطية ومخيم جنين

الأربعاء 13 يناير 2021 08:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتقل 6 شبان من قباطية ومخيم جنين



جنين/سما/

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، ستة شبان خلال مداهمات نفذتها في بلدة قباطية ومخيم جنين.

وذكر منتصر سمور مدير نادي الأسير في جنين لـ"وفا" أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة جنين ومخيمها واعتقلت الشقيقين لؤي ومحمد الصفوري، وذلك عقب مداهمة منزلهما والعبث بمحتوياته، ومداهمة عدة أحياء في المدينة وسط اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال.

 وفي قباطية، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين، هاشم عمر زكارنة، وأمير بسام صالح أبو الرب، بعد اقتحام البلدة ومداهمة منزلي ذويهما، فيما اعتقلت على حاجز عسكري "دوثان" بالقرب من يعبد الشابين بهاء ماهر كميل، وحمزة محمود أبو حسن.

#الاحتلال #اعتقال #بلدة قباطية #جنين

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